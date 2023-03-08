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«Кёльн» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (10.03.2023)

сегодня, 13:57
Бохум

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.664.125.37
Лига Ставок 1.69 3.95 5.20
1XBET 1.71 4.18 5.20

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кельн» сейчас переживает не лучшие времена и в последних пяти турах Бундеслиги смог одержать всего одну победу. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 12 место с 27 пунктами и отстает от ближайшего соперника на три балла. В прошлом туре «Кельн» сыграл вничью на выезде с «Унион» Берлин (0:0), а ранее на своем поле безвольно уступил «Вольфсбургу» (0:2).

«Бохум» в последних матчах не может набрать ни единого очка и даже забить в ворота соперника для команды представляется большой проблемой. Коллектив опустился на последнее место с 19 баллами и проигрывает по дополнительным показателям «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Два последних тура Бундеслиги для «Бохума» завершились поражениями от «Шальке-04» (0:2) и бременского «Вердера» (0:3).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Бохум» проиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Кельн» выглядит не очень уверенно в последних матчах, но выступления «Бохума» также не внушают доверия. Предполагаем, что команды обменяются мячами и рекомендуем ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.12 1.39 2.05 1.83 1.61 2.42
Лига Ставок 1.99 1.80 1.57 2.36
1XBET 2.07 1.88
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:59
Несмотря на то, что в последнее время "козлы" редко радуют своих болельщиков победами, в этом поединке они явные фавориты. Уж слишком слабо выглядит в выездных матчах соперник. В 12 таковых Бохум в текущем сезоне смог набрать лишь три очка, потерпел 11 поражений, а разница в счёте в гостевых матчах Бундеслиги составляет унизительные 7-35. Нет абсолютно никаких предпосылок для того, чтобы гости вдруг в этом поединке зацепили хотя бы ничью. Ну а Кельн пять из своих шести побед в чемпионате одержал как раз дома. В последней личной встрече на своём поле против данного соперника "козлы" тоже выиграли. Банально беру ставку П1 и жду пятого поражения Бохума подряд.
Гость
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