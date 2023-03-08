«Кёльн» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (10.03.2023)

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сегодня, 13:57

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кельн» сейчас переживает не лучшие времена и в последних пяти турах Бундеслиги смог одержать всего одну победу. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 12 место с 27 пунктами и отстает от ближайшего соперника на три балла. В прошлом туре «Кельн» сыграл вничью на выезде с «Унион» Берлин (0:0), а ранее на своем поле безвольно уступил «Вольфсбургу» (0:2).

«Бохум» в последних матчах не может набрать ни единого очка и даже забить в ворота соперника для команды представляется большой проблемой. Коллектив опустился на последнее место с 19 баллами и проигрывает по дополнительным показателям «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Два последних тура Бундеслиги для «Бохума» завершились поражениями от «Шальке-04» (0:2) и бременского «Вердера» (0:3).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бохум» проиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Кельн» выглядит не очень уверенно в последних матчах, но выступления «Бохума» также не внушают доверия. Предполагаем, что команды обменяются мячами и рекомендуем ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8