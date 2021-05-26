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«Кёльн» — «Хольштайн». Прогноз на матч плей-офф Бундеслиги (26.05.2021)

сегодня, 10:51

В первом матче плей-офф за право остаться в Бундеслиге «Кёльн» принимает «Хольштайн».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.905.51
Лига Ставок 1.70 3.75 5.40
Мелбет 1.73 3.90 5.50
1XBET 1.59 4.62 3.88
BetBoom 1.70 3.75 5.61

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Кёльна» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.71. Ничейный результат котируется по 3.82, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.97. Букмекеры не верят, что матч станет результативным, поэтому предлагают ТМ 2.5 по 1.81.

Форма команд

«Кёльну» совсем немного не хватило, чтобы покинуть зону вылета, однако команда смогла выйти на 16-е место, которое оставляет ей шанс продолжить выступления в Бундеслиге. Для этого необходимо обыграть по сумме двух матчей «Хольштайн». Команда находится в хорошей форме, поэтому имеет отличные шансы защитить свое место в борьбе с одним из лидеров второй Бундеслиги. Два последних матча «Кёльна» завершились победой над «Шальке» (1:0) и ничьей с «Гертой» (0:0).

«Хольштайн» долго шел на втором месте, но в конце чемпионата мог потерять даже третью позицию. Тем не менее команда смогла достичь удовлетворительного результата, теперь коллектив попытается использовать свои возможности. В прошлом матче «Хольштайн» уступил «Дармштадту» (2:3), а немного ранее с тем же счетом проиграл «Карлсруэ».

Информация для ставок

• «Кёльн» проиграл один матч в чемпионате из последних пяти, а «Хольштайн» уступил дважды
• Пять из шести последних домашних матчей «Кёльна» завершились итогом «обе забьют»
• «Хольштайн» еще не обыгрывал «Кёльн» (1 поражение и 1 ничья)
• Четыре из шести выездных матчей «Хольштайна» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Кёльн» на данный момент демонстрирует футбол, который нравится болельщикам и дает результат. Предполагаем, что команда уверенно выиграет первый матч. Сделать ставку на «Кёльн» можно по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.56 1.84 2.07 1.43 3.03
Лига Ставок 2.48 1.52 1.77 2.02 1.41 2.85
Мелбет 1.85 2.10
1XBET 1.84 2.12
BetBoom 2.53 1.55 1.79 2.09 1.44 2.92
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:25
Кельн не проиграет
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