ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Кёльн» — «Шальке». Прогноз на матч чемпионата Германии (22.05.2021)

сегодня, 07:23

В 34-м туре Бундеслиги «Кёльн» примет на своем поле «Шальке». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.355.588.53
Лига Ставок 1.37 5.80 7.20
Мелбет 1.38 6.00 7.90
BetBoom 1.37 5.74 7.86

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Кёльн» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход котируется в 5.6. Победа «Шальке» представлена коэффициентом 7.8.

Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.94, а низовой исход (ТМ 3.5) можно сыграть по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.58.

Форма команд

«Кельн» занимает предпоследнее место в чемпионате, и предстоящий матч станет для команды решающим. Чтобы сохранить место в Бундеслиге, клубу необходимо побеждать «Шальке» и надеяться на осечки прямых конкурентов в борьбе за выживание. В двух прошлых матчах «Кельн» крупно проиграл «Фрайбургу» (1:4) и поделил очки с «Гертой» (0:0).

«Шальке» давно потерял шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе страны и последние матчи доигрывает без особого энтузиазма. Команда демонстрирует очень плохие результаты на протяжении всего сезона и отстает от «Кёльна» на 14 очков. В прошлом туре «Шальке» обыграл «Айнтрахт» (4:3), а немного ранее уступил «Герте» (1:2).

Информация для ставок

  • В четырех из пяти последних матчей между командами сыграла ставка «обе забьют»
  • В пяти последних домашних матчах «Кёльна» сыграла ставка «обе забьют»
  • «Шальке» не может победить «Кёльн» на протяжении пяти поединков во всех турнирах
  • «Шальке» выиграл два из десяти последних матчей в Бундеслиге

Прогноз

«Кёльн» в последнем туре может завоевать право на участие в Бундеслиге в следующем сезоне. Предполагаем, что хозяева сразу пойдут делать результат и добьются успеха. Предлагаем сделать ставку на победу «Кёльна» с форой -1.5 по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 3.40 1.30
BetBoom 7.36 1.11 3.63 1.31 2.87 1.45
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:53
Шальке обречен...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100