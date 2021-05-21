«Кёльн» — «Шальке». Прогноз на матч чемпионата Германии (22.05.2021)

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сегодня, 07:23

В 34-м туре Бундеслиги «Кёльн» примет на своем поле «Шальке». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Кёльн» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход котируется в 5.6. Победа «Шальке» представлена коэффициентом 7.8.

Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.94, а низовой исход (ТМ 3.5) можно сыграть по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.58.

Форма команд

«Кельн» занимает предпоследнее место в чемпионате, и предстоящий матч станет для команды решающим. Чтобы сохранить место в Бундеслиге, клубу необходимо побеждать «Шальке» и надеяться на осечки прямых конкурентов в борьбе за выживание. В двух прошлых матчах «Кельн» крупно проиграл «Фрайбургу» (1:4) и поделил очки с «Гертой» (0:0).

«Шальке» давно потерял шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе страны и последние матчи доигрывает без особого энтузиазма. Команда демонстрирует очень плохие результаты на протяжении всего сезона и отстает от «Кёльна» на 14 очков. В прошлом туре «Шальке» обыграл «Айнтрахт» (4:3), а немного ранее уступил «Герте» (1:2).

Информация для ставок

В четырех из пяти последних матчей между командами сыграла ставка «обе забьют»

В пяти последних домашних матчах «Кёльна» сыграла ставка «обе забьют»

«Шальке» не может победить «Кёльн» на протяжении пяти поединков во всех турнирах

«Шальке» выиграл два из десяти последних матчей в Бундеслиге

Прогноз

«Кёльн» в последнем туре может завоевать право на участие в Бундеслиге в следующем сезоне. Предполагаем, что хозяева сразу пойдут делать результат и добьются успеха. Предлагаем сделать ставку на победу «Кёльна» с форой -1.5 по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.