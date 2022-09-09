«Кельн» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (11.09.2022)

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сегодня, 12:28

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 2.85 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Кельн» неплохо выступает в Бундеслиге и несколько дней назад начал свои выступления в Лиге Конференций. Перед стартом очередного тура команда занимает шестое место с девятью баллами. Предстоящий матч с «Унионом» будет очень непростым, ведь соперник идет в группе лидеров и еще не проигрывал в чемпионате Германии. В последних двух матчах «Кельн» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) и крупно переиграл «Вольфсбург» (4:2).

«Унион» выдал хороший старт в чемпионате Германии, но как и в прошлом году с первого тура имеет проблемы в еврокубках, где команда уже проиграла первый поединок. В Бундеслиге «Унион» занимает четвертое место с 11 очками и отстает от лидеров всего на один пункт. В матче Лиги Европы «Унион» уступил на своем поле «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1), а в чемпионате разошелся миром с «Баварией» (1:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Кельн» уступил только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

«Унион» забивал в восьми из последних десяти встреч на выезде

«Кельн» проиграл три из четырех последних матчей «Униону»

Прогноз

Обе команды уже показывали характер в нынешнем сезоне и добились хороших результатов. Предполагаем, что игра будет интересная и результативная. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.