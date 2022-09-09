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«Кельн» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (11.09.2022)

сегодня, 12:28
Унион

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 2.85 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Германия. Бундеслига 2022/2023
Кёльн
Унион
ВыигрышНичьяНичьяНичьяВыигрыш
- : -
11 сентября 2022, 16:30
воскресенье
НичьяВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.483.562.96
Лига Ставок 2.49 3.35 2.90
Мелбет 2.52 3.60 2.93
1XBET 2.52 3.60 2.93

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Кельн» неплохо выступает в Бундеслиге и несколько дней назад начал свои выступления в Лиге Конференций. Перед стартом очередного тура команда занимает шестое место с девятью баллами. Предстоящий матч с «Унионом» будет очень непростым, ведь соперник идет в группе лидеров и еще не проигрывал в чемпионате Германии. В последних двух матчах «Кельн» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) и крупно переиграл «Вольфсбург» (4:2).

«Унион» выдал хороший старт в чемпионате Германии, но как и в прошлом году с первого тура имеет проблемы в еврокубках, где команда уже проиграла первый поединок. В Бундеслиге «Унион» занимает четвертое место с 11 очками и отстает от лидеров всего на один пункт. В матче Лиги Европы «Унион» уступил на своем поле «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1), а в чемпионате разошелся миром с «Баварией» (1:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Кельн» уступил только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
  • «Унион» забивал в восьми из последних десяти встреч на выезде
  • «Кельн» проиграл три из четырех последних матчей «Униону»

Прогноз

Обе команды уже показывали характер в нынешнем сезоне и добились хороших результатов. Предполагаем, что игра будет интересная и результативная. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.46 1.96 1.94 1.54 2.63
Лига Ставок 2.75 1.44 1.87 1.90 1.49 2.55
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.97 1.97
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shlomo
shlomo
сегодня в 13:23
Игра на три результата
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