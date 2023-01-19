«Кельн» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2023)

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вчера, 18:26

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Вердера», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Кельн» очень плохо провел последние матчи в Бундеслиге и за пять туров смог набрать только один балл. Команда опустилась уже на 13 место с 17 пунктами, а отрыв от зоны вылета составляет всего три балла. Чтобы обезопасить себя от понижения в классе хозяевам очень нужна победа в этой встрече. В прошлом товарищеском матче «Кельн» разгромил «Ломмель» (5:0), а ранее оказался сильнее «Гамбурга» (4:0).

«Вердер» смог закрепиться в середине турнирной таблицы Бундеслиги, что после возвращения из нижнего дивизиона можно считать хорошим результатом. Коллектив занимает девятую позицию и имеет в своем активе уже 21 балл, что на четыре пункта меньше у «Боруссии» Д, которая идет шестой. Два последних товарищеских поединка клуба из Бремена завершились ничьей с «Санкт-Галленом» (2:2) и минимальной победой над «Шальке-04» (1:0).

Информация для ставок

«Вердер» проиграл только три встречи из последних десяти во всех турнирах

«Кельн» не может выиграть уже пять матчей подряд в Бундеслиге

Пять из шести матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды немного забивают в личных встречах между собой и поэтому мы предполагаем, что в этот раз ничего кардинально не поменяется. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.