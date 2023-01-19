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«Кельн» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2023)

вчера, 18:26
Вердер (Бремен)

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Вердера», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.293.913.04
Лига Ставок 2.36 3.65 2.90
Мелбет 2.34 3.84 3.04
1XBET 2.28 3.88 3.12

Также в линии букмекеры предлагают 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Кельн» очень плохо провел последние матчи в Бундеслиге и за пять туров смог набрать только один балл. Команда опустилась уже на 13 место с 17 пунктами, а отрыв от зоны вылета составляет всего три балла. Чтобы обезопасить себя от понижения в классе хозяевам очень нужна победа в этой встрече. В прошлом товарищеском матче «Кельн» разгромил «Ломмель» (5:0), а ранее оказался сильнее «Гамбурга» (4:0).

«Вердер» смог закрепиться в середине турнирной таблицы Бундеслиги, что после возвращения из нижнего дивизиона можно считать хорошим результатом. Коллектив занимает девятую позицию и имеет в своем активе уже 21 балл, что на четыре пункта меньше у «Боруссии» Д, которая идет шестой. Два последних товарищеских поединка клуба из Бремена завершились ничьей с «Санкт-Галленом» (2:2) и минимальной победой над «Шальке-04» (1:0).

Информация для ставок

  • «Вердер» проиграл только три встречи из последних десяти во всех турнирах
  • «Кельн» не может выиграть уже пять матчей подряд в Бундеслиге
  • Пять из шести матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды немного забивают в личных встречах между собой и поэтому мы предполагаем, что в этот раз ничего кардинально не поменяется. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.92 1.28 2.38 1.64 1.88 2.02
Лига Ставок 2.22 1.64 1.77 2.03
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.37 1.69
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 21:25
Гости не проиграют этот матч....
Гость
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