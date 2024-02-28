«Лацио» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (01.03.2024)

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вчера, 20:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям в этом противостоянии. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.

Форма команд

«Лацио» готовится к ответному матчу с «Баварией» в Лиге чемпионов и поэтому их матч с «Миланом» вынесен на пятницу. В самой Серии А римляне не могут похвалиться высокими результатами, ведь занимают лишь восьмое место с 40 баллами. Тем не менее, матчи с «Миланом» всегда принципиальные и яркие, поэтому болельщиков ждет настоящая битва. Два последних матча «Лацио» завершились выездным поражением от «Фиорентины» (1:2) и победой над «Торино» (2:0).

«Милан» не может выиграть уже несколько матчей подряд и идет на третьем месте в таблице Серии А. В активе «россонери» 53 пункта и они отпустили «Ювентус» на расстояние в четыре балла. В матче с «Лацио», особенно в Риме команде приходится всегда очень сложно, поэтому гостей наверняка устроит любой результат кроме поражения. В прошлом туре «Миланг» поделил очки с «Аталантой» (1:1), а ранее проиграл в Лиге Европы «Ренну» (2:3).

Информация для ставок

«Милан» не может выиграть уже три поединка подряд во всех турнирах

«Лацио» выиграл семь из десяти матчей на своем стадионе за последнее время

«Милан» выиграл четыре из пяти поединков у «Лацио» за последнее время

Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.