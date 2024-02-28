«Лацио» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (01.03.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям в этом противостоянии. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.
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завтра, 22:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.
Форма команд
«Лацио» готовится к ответному матчу с «Баварией» в Лиге чемпионов и поэтому их матч с «Миланом» вынесен на пятницу. В самой Серии А римляне не могут похвалиться высокими результатами, ведь занимают лишь восьмое место с 40 баллами. Тем не менее, матчи с «Миланом» всегда принципиальные и яркие, поэтому болельщиков ждет настоящая битва. Два последних матча «Лацио» завершились выездным поражением от «Фиорентины» (1:2) и победой над «Торино» (2:0).
«Милан» не может выиграть уже несколько матчей подряд и идет на третьем месте в таблице Серии А. В активе «россонери» 53 пункта и они отпустили «Ювентус» на расстояние в четыре балла. В матче с «Лацио», особенно в Риме команде приходится всегда очень сложно, поэтому гостей наверняка устроит любой результат кроме поражения. В прошлом туре «Миланг» поделил очки с «Аталантой» (1:1), а ранее проиграл в Лиге Европы «Ренну» (2:3).
Информация для ставок
- «Милан» не может выиграть уже три поединка подряд во всех турнирах
- «Лацио» выиграл семь из десяти матчей на своем стадионе за последнее время
- «Милан» выиграл четыре из пяти поединков у «Лацио» за последнее время
- Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.