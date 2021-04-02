«Ланс» — «Лион». Прогноз на матч чемпионата Франции (03.04.2021)

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вчера, 06:56

«Ланс» и «Лион» сойдутся в очной встрече в рамках 31-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Лиону» в грядущем поединке. На победу гостей БК Бетсити предлагает коэффициент 1.88, ничья оценивается в 3.90, а возможная победа «Ланса» представлена коэффициентом 4.38.

Также букмекеры ожидают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки на тотал больше (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.73, меньше – 2.29.

Форма команд

Набрав 48 очков в 30 турах, «Ланс» обосновался на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. На протяжении девяти матчей чемпионата «красно-желтые» не знают горечи поражений. В прошлом матче первенства «Ланс» обыграл в гостях «Страсбур» (2:1), оформив 13-ю победу в сезоне. В 14 матчах на своем поле «Ланс» добыл 5 побед и 5 раз сыграл вничью, проиграв соперникам 4 раза.

«Лион» не побеждал в двух прошлых турах чемпионата. Перед поражением от ПСЖ (2:4) «ткачи» разделили очки в гостях с «Реймсом» (1:1). На данный момент команда Руди Гарсии идет третьей в рейтинге Лиги 1, отставая от двух лидеров на три зачетных пункта. В 15 гостевых матчах чемпионата «Лион» потерпел только одно поражение, оформив восемь побед и шесть ничьих.

Информация для ставок

В трех последних очных встречах команд побеждал «Лион»

«Лион» выиграл 7 из 10 прошлых матчей на выезде

В 2 из 3 последних дуэлях «Ланса» и «Лиона» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Лион» должен набирать три очка в предстоящем матче, если хочет оставаться в борьбе за чемпионство. Несмотря на успешную серию, у «Ланса» есть заметные проблемы в обороне, которая регулярно пропускает. Предлагаем сыграть ставку на победу «Лиона» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Бетсити.