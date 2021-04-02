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«Ланс» — «Лион». Прогноз на матч чемпионата Франции (03.04.2021)

вчера, 06:56

«Ланс» и «Лион» сойдутся в очной встрече в рамках 31-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.174.111.85
Лига Ставок 4.10 3.90 1.85
Фонбет 4.00 3.95 1.85
Мелбет 4.28 4.00 1.88
Pin-Up.ru 4.00 4.00 1.89
BetBoom 3.99 3.99 1.88

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Лиону» в грядущем поединке. На победу гостей БК Бетсити предлагает коэффициент 1.88, ничья оценивается в 3.90, а возможная победа «Ланса» представлена коэффициентом 4.38.

Также букмекеры ожидают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки на тотал больше (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.73, меньше – 2.29.

Форма команд

Набрав 48 очков в 30 турах, «Ланс» обосновался на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. На протяжении девяти матчей чемпионата «красно-желтые» не знают горечи поражений. В прошлом матче первенства «Ланс» обыграл в гостях «Страсбур» (2:1), оформив 13-ю победу в сезоне. В 14 матчах на своем поле «Ланс» добыл 5 побед и 5 раз сыграл вничью, проиграв соперникам 4 раза.

«Лион» не побеждал в двух прошлых турах чемпионата. Перед поражением от ПСЖ (2:4) «ткачи» разделили очки в гостях с «Реймсом» (1:1). На данный момент команда Руди Гарсии идет третьей в рейтинге Лиги 1, отставая от двух лидеров на три зачетных пункта. В 15 гостевых матчах чемпионата «Лион» потерпел только одно поражение, оформив восемь побед и шесть ничьих.

Информация для ставок

  • В трех последних очных встречах команд побеждал «Лион»
  • «Лион» выиграл 7 из 10 прошлых матчей на выезде
  • В 2 из 3 последних дуэлях «Ланса» и «Лиона» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Лион» должен набирать три очка в предстоящем матче, если хочет оставаться в борьбе за чемпионство. Несмотря на успешную серию, у «Ланса» есть заметные проблемы в обороне, которая регулярно пропускает. Предлагаем сыграть ставку на победу «Лиона» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.70 1.76 2.17
Лига Ставок 2.22 1.67 1.75 2.08
Мелбет 2.31 1.72
Pin-Up.ru 3.55 1.31 2.22 1.69 1.71 2.18
BetBoom 3.58 1.32 2.23 1.69 1.72 2.19
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Djebrael
Djebrael
вчера в 08:17
Лион фаворит
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