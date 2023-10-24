Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ланс» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (24.10.2023)

24 октября 2023, 09:46
Ланс

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ланс», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4. Рискнуть на триумф гостей можно по 2.6, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.6

Лига Чемпионов 2023/2024
Ланс
ПСВ
ВыигрышНичья
1 : 1
завершен
24 октября 2023, 22:00
вторник
НичьяПроигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.413.602.98
Лига Ставок 2.44 3.55 2.80
Pari 2.64 3.40 2.75

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Ланс» после первых двух туров на удивление многим стал лидером своей группы и с четырьмя баллами в активе попытается развить свой успех. В то же время, сопернику французского клуба очень нужно набирать баллы и они будут давать максимальный отпор хозяевам. В чемпионате Франции «Ланс» занимает лишь 15 место с девятью баллами, а в прошлом туре не смог переиграть на выезде «Гавр» (0:0).

ПСВ выглядит крайне неуверенно в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и смог набрать всего один балл. Тем не менее, для клуба из Нидерландов еще ничего не потеряно, ведь от лидера и нынешнего соперника его отделяют всего три пункта. Гостям важно на выезде как минимум не проиграть, а победа и вовсе поменяет местами ситуацию в таблице. Два последних матча ПСВ завершились победами над «Фортуной» (3:1) и «Спартой» (4:0).

Информация для ставок

  • «Ланс» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре последних выездных матча ПСВ завершились с одинаковым счетом (4:0)
  • Четыре из пяти домашних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ланс» обыграл на своем поле «Арсенал» и намерен повторить это с менее именитым соперником. Предполагаем, что у хозяев выйдет набрать три очка в этой встрече, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.59 1.32 2.22 1.72 1.75 2.18
Лига Ставок 2.19 1.70 1.73 2.14
Pari 2.17 1.70
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
24 октября в 10:25, ред.
Гости на данный момент в хорошей форме и турнирная таблица в группе не даёт им право на ошибку - Х2.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 