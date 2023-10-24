«Ланс» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (24.10.2023)

1698129997

24 октября 2023, 09:46

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ланс», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4. Рискнуть на триумф гостей можно по 2.6, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.6

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Ланс» после первых двух туров на удивление многим стал лидером своей группы и с четырьмя баллами в активе попытается развить свой успех. В то же время, сопернику французского клуба очень нужно набирать баллы и они будут давать максимальный отпор хозяевам. В чемпионате Франции «Ланс» занимает лишь 15 место с девятью баллами, а в прошлом туре не смог переиграть на выезде «Гавр» (0:0).

ПСВ выглядит крайне неуверенно в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и смог набрать всего один балл. Тем не менее, для клуба из Нидерландов еще ничего не потеряно, ведь от лидера и нынешнего соперника его отделяют всего три пункта. Гостям важно на выезде как минимум не проиграть, а победа и вовсе поменяет местами ситуацию в таблице. Два последних матча ПСВ завершились победами над «Фортуной» (3:1) и «Спартой» (4:0).

Информация для ставок

«Ланс» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних выездных матча ПСВ завершились с одинаковым счетом (4:0)

завершились с одинаковым счетом (4:0) Четыре из пяти домашних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ланс» обыграл на своем поле «Арсенал» и намерен повторить это с менее именитым соперником. Предполагаем, что у хозяев выйдет набрать три очка в этой встрече, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.