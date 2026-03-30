«Лацио» – «Парма»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1774854974

сегодня, 10:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Парма», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Лацио»

«Лацио» пытается зацепиться за еврокубки в нынешнем сезоне, однако пока задача не выполнена. В активе римского клуба 43 балла и отставание в девять пунктов от своих городских соседей из «Ромы» на шестой позиции. Если хозяева смогут обыграть «Парму», то останутся в борьбе, поэтому мотивация у римских футболистов определенно есть.

Два последних матча «Лацио» завершились выездной победой над «Болоньей» (2:0) и минимальным успехом с «Миланом» (1:0).

«Парма»

«Парма» не может выиграть уже несколько поединков подряд и сейчас занимает всего 12 место с 34 баллами в турнирной таблице. Команда на семь пунктов опережает зону вылета и постарается не опускаться ниже, чтобы не давать повод для нервов болельщикам и руководству. Любой результат кроме поражения для гостей будет приемлемым, ведь каждый балл будет важен при подсчете итогов.

Два последних матча «Пармы» закончились домашним поражением от «Кремонезе» (2:0) и крупным поражением от «Торино» (1:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Лацио» – 1.8

Ничья – 3.45

Победа «Парма» – 4.8

Статистика

«Парма» выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лацио» проиграл три из десяти домашних матчей во всех турнирах

«Лацио» выиграл три из пяти последних встреч с «Пармой» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. «Лацио» довольно стабильно играет на своем поле и с таким соперником, как «Парма», обязан справляться в конце сезона.