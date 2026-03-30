«Зенит» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Зенит»

«Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром», но разница в один балл не изменилась, ведь в последних турах клубы показывали идентичные результаты. В очередном туре РПЛ команда из Санкт-Петербурга принимает «Крылья Советов» и является огромным фаворитом в этой встрече. Потеря очков в таком поединке вызовет большую массу критики и возможно отпустит вперед «Краснодар» минимум на три балла.

Два последних матча «Зенита» завершились победой над «Кайратом» (2:0) и успехом с московским «Динамо» на выезде (3:1).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» проводят не лучший сезон, однако в последних матчах коллектив старательно набирает очки. Все это сейчас приводит к тому, что клуб занимает 13 место с 21 баллом и уступает «Динамо» Махачкала лишь по разнице мячей. В этом поединке у гостей шансов крайне мало, однако до конца сезона коллектив будет иметь шанс улучшить свою позицию и избежать вылета из РПЛ .

Два последних матча «Крыльев Советов» завершились ничьей с «Рубином» (0:0) и победой в кубке России над «Локомотивом» (3:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Зенит» – 1.22

Ничья – 6.4

Победа «Крылья Советов» – 14

Статистика

«Зенит» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух поражениях

«Крылья Советов» проиграли четыре из шести последних встреч на выезде

«Зенит» выиграл лишь два матча из пяти последних с соперником из Самары

Прогноз

Поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Самарский клуб очень слаб в этом сезоне и у «Зенита» наверняка не будет проблем в этой игре, даже с его скупостью на забитые мячи в последней паре сезонов.