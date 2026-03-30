«Зенит» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов», который состоится 4 апреля 2026 года.
«Зенит»
«Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром», но разница в один балл не изменилась, ведь в последних турах клубы показывали идентичные результаты. В очередном туре РПЛ команда из Санкт-Петербурга принимает «Крылья Советов» и является огромным фаворитом в этой встрече. Потеря очков в таком поединке вызовет большую массу критики и возможно отпустит вперед «Краснодар» минимум на три балла.
Два последних матча «Зенита» завершились победой над «Кайратом» (2:0) и успехом с московским «Динамо» на выезде (3:1).
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» проводят не лучший сезон, однако в последних матчах коллектив старательно набирает очки. Все это сейчас приводит к тому, что клуб занимает 13 место с 21 баллом и уступает «Динамо» Махачкала лишь по разнице мячей. В этом поединке у гостей шансов крайне мало, однако до конца сезона коллектив будет иметь шанс улучшить свою позицию и избежать вылета из РПЛ.
Два последних матча «Крыльев Советов» завершились ничьей с «Рубином» (0:0) и победой в кубке России над «Локомотивом» (3:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа «Зенит» – 1.22
- Ничья – 6.4
- Победа «Крылья Советов» – 14
Статистика
- «Зенит» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух поражениях
- «Крылья Советов» проиграли четыре из шести последних встреч на выезде
- «Зенит» выиграл лишь два матча из пяти последних с соперником из Самары
Прогноз
Поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Самарский клуб очень слаб в этом сезоне и у «Зенита» наверняка не будет проблем в этой игре, даже с его скупостью на забитые мячи в последней паре сезонов.