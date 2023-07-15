«Ланус» — «Банфилд». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (17.07.2023)

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сегодня, 12:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ланус». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Банфилда» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Ланус» неплохо выступает в этом футбольном году и заслуженно занимает текущее пятое место в Суперлиге Аргентины. Команда набрала 41 балл и только по дополнительным показателям уступает «Дефенса и Хустисия». В домашней встрече с одним из аутсайдеров чемпионата у хозяев будет шанс подняться выше по турнирной таблице или как минимум сохранить свою позицию. В прошлом туре «Ланус» поделил очки на выезде с «Дефенса и Хустисия» (2:2), а ранее на своем поле уступил «Велес» Сарсфилд (0:1).

«Банфилд» в последних пяти турах чемпионата смог набрать 10 очков, но позиции в турнирной таблице оставляют желать лучшего. Команда занимает лишь 26 место с 25 баллами, но отстает всего на пять пунктов от 16 места. Таким образом, если коллектив продолжит набирать очки, то скоро изменит ситуацию к лучшему. В двух последних своих матчах «Банфилд» сыграл вничью с «Арсеналом» Саранди (0:0) и переиграл на выезде «Тигре» (2:1).

Информация для ставок

«Ланус» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Банфилд» проиграл пять из десяти последних матчей в Суперлиге Аргентины

Восемь из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Банфилд» выиграл три последних поединка с «Ланус»

Прогноз

«Ланус» находится в хорошей физической форме и выглядит гораздо стабильнее, чем его нынешний соперник. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.