«Ланус» — «Велес Сарсфилд». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (21.07.2022)

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18 июля 2022, 13:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Велес Сарсфилд». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Ланус» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.62. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Ланус» проиграл уже несколько матчей подряд в чемпионате и находится в очень тяжелой ситуации. Команда занимает предпоследнее место с пятью очками и опережает ближайшего соперника всего на один пункт. Чтобы не остаться в зоне вылета надолго, тренерскому штабу и футболистам срочно необходимо начать добывать очки. В прошлом туре «Ланус» проиграл в чемпионате «Годой-Крус» (1:3), а ранее уступил ему и в кубке страны (1:3).

«Велес Сарсфилд» не может похвалиться высокими результатами в чемпионате, что огорчает болельщиков и руководство. Команда смогла набрать за восемь туров лишь шесть очков, что позволяет ей занимать 25 строчку турнирной таблицы. Тем не менее, клуб будет участвовать в четвертьфинале кубка Либертадорес, что частично реабилитирует его за неудачные выступления в чемпионате. Два последних матча «Велес Сарсфилд» завершились ничьей с «Ривер Плейтом» (2:2) и поражением от «Колон» (1:2).

Информация для ставок

«Ланус» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Велес Сарсфилд» не побеждает на выезде уже пять матчей подряд

Четыре последних матча между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Велес Сарсфилд» выиграл три последних поединка с «Ланус»

Прогноз

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и хотят воспользоваться предстоящим поединком, как шансом, чтобы улучшить свою позицию. Предполагаем, что немного удачливее будут хозяева, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.