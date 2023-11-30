«Лас-Пальмас» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (01.12.2023)

1701346323

сегодня, 15:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Лас-Пальмас». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Хетафе» оценивается по коэффициенту 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.93. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Лас-Пальмас» вновь после возвращения из Сегунды пытается закрепиться в элитном дивизионе Испании. Сейчас коллектив уверенно держится на 11 месте с набранными 18 баллами и всего на один пункт отстает от нынешнего соперника. В случае победы хозяева обойдут своего конкурента в таблице, что является хорошей мотивацией. В прошлом туре «Лас-Пальмас» минимально уступил «Бетису» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

«Хетафе» демонстрирует неплохие результаты и имеет серию без поражений из нескольких поединков. Команда перед стартом очередного тура Ла Лиги занимает восьмое место с 19 баллами и постарается в нынешней игре как минимум не проиграть новичку чемпионата. Два последних матча «Хетафе» в Ла Лиге завершились победой над «Альмерией» (2:1) и ничьей с «Гранадой» (1:1).

Информация для ставок

«Лас-Пальмас» забивал в семи из десяти последних поединков

Шесть из десяти последних матчей «Хетафе» завершились вничью

«Хетафе» выиграл у «Лас-Пальмаса» четыре из пяти последних матчей

Шесть последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В этом непростом поединке рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку на вариант «обе забьют — нет». Коэффициент на такой исход в букмекерской конторе Лига Ставок составляет 1.65.