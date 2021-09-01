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Латвия – Гибралтар. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (01.09.2021)

01 сентября 2021, 12:57

Сборные Латвии и Гибралтара 1 сентября 2021 года проведут очную встречу в рамках отборочного цикла квалификации Чемпионата Мира. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий матч.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Латвия
Гибралтар
3 : 1
завершен
01 сентября 2021, 21:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.255.8015.24
Фонбет Live! 2.15 1.85 23.00
Мелбет 1.20 6.52 23.00
1XBET 1.27 6.10 14.00
BetBoom 1.22 6.50 20.00

Ставки букмекеров

Тотальное преимущество в предстоящем матче букмекеры отдают хозяевам поля. Поставить на победу Латвии БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.25. Вероятность ничьи оценивается в 6.40, а шансы Гибралтара одержать оценены в 15.00.

Что касается результативности, то здесь небольшие симпатии букмекеров на стороне низового исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет в линии по коэффициенту 1.90, ТБ(2.5) – 2.00.

Форма команд

В трех проведенных матчах квалификации ЧМ-2022 Латвия смогла набрать только одно очко. В стартовых турах отбора сборная уступила Черногории (1:2) и Нидерландам (0:2), после чего, сенсационно отобрала очки в гостях у Турции (3:3).

Последний матч латвийцы провели в середине июня, проиграв в гостях Эстонии в рамках прибалтийского кубка (1:2).

Гибралтар проиграл все три поединка в группе G с общим счетом 1:14. Скромная команда крупно уступила Норвегии (0:3), Черногории (1:4) и Нидерландам (0:7).

Минувшим летом Гибралтар провел два товарищеских матча, в которых команда была разгромлена Словенией (0:6), а также разошлась миром с Андоррой (0:0).

Информация для ставок

  • Команды обменялись победами в двух товарищеских матчах – Гибралтар (1:0) и Латвия (5:0)
  • В 3 прошлых домашних матчах Латвии сыграла ставка ОБЗ
  • Гибралтар не забивал голы в 8 из 10 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

Предстоящий поединок вряд ли станет результативным. Гибралтар ввиду отсутствия квалифицированных игроков строится от обороны, а Латвия не блещет результативной атакой. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.90 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.50 1.90 1.97 1.48 2.74
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 1.45 2.85
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shlomo
shlomo
01 сентября в 17:28
Думаю Латвия порадует своих болельщиков...
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