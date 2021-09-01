Латвия – Гибралтар. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (01.09.2021)

1630490248

01 сентября 2021, 12:57

Сборные Латвии и Гибралтара 1 сентября 2021 года проведут очную встречу в рамках отборочного цикла квалификации Чемпионата Мира. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Тотальное преимущество в предстоящем матче букмекеры отдают хозяевам поля. Поставить на победу Латвии БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.25. Вероятность ничьи оценивается в 6.40, а шансы Гибралтара одержать оценены в 15.00.

Что касается результативности, то здесь небольшие симпатии букмекеров на стороне низового исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет в линии по коэффициенту 1.90, ТБ (2.5) – 2.00.

Форма команд

В трех проведенных матчах квалификации ЧМ -2022 Латвия смогла набрать только одно очко. В стартовых турах отбора сборная уступила Черногории (1:2) и Нидерландам (0:2), после чего, сенсационно отобрала очки в гостях у Турции (3:3).

Последний матч латвийцы провели в середине июня, проиграв в гостях Эстонии в рамках прибалтийского кубка (1:2).

Гибралтар проиграл все три поединка в группе G с общим счетом 1:14. Скромная команда крупно уступила Норвегии (0:3), Черногории (1:4) и Нидерландам (0:7).

Минувшим летом Гибралтар провел два товарищеских матча, в которых команда была разгромлена Словенией (0:6), а также разошлась миром с Андоррой (0:0).

Информация для ставок

Команды обменялись победами в двух товарищеских матчах – Гибралтар (1:0) и Латвия (5:0)

В 3 прошлых домашних матчах Латвии сыграла ставка ОБЗ

Гибралтар не забивал голы в 8 из 10 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

Предстоящий поединок вряд ли станет результативным. Гибралтар ввиду отсутствия квалифицированных игроков строится от обороны, а Латвия не блещет результативной атакой. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.90 в БК Мелбет.