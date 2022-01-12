«Лечче» – «Виченца». Прогноз на матч итальянской Серии В (13.01.2022)

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сегодня, 00:14

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров проблем не возникло, они отдали абсолютное предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лечче» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.56. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 4.87, а поверить в победу «Виченцы» предлагают по коэффициенту 8.4.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.73, а ТМ 2.5 можно взять за 2.1. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.11.

Форма команд

«Лечче» после 17 сыгранных поединков расположился на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 31 пункт. Команда ушла на рождественский перерыв, пройдя в кубке Италии «Специю» из Серии А (2:0), а в чемпионате сначала обыграла дома «Реджину» (2:0), а затем проиграла на выезде «Пизе» (0:1).

«Виченца» замыкает таблицу, набрав лишь семь зачетных балов. Коллективу не удается на равных соперничать в рамках данного турнира, о чем свидетельствуют затяжные проигрышные серии. В последних трех турах команда проиграла «Комо» и «Перудже» с одинаковым счетом (0:1), а также «Беневенто» со счетом (2:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Лечче» насчитывает 11 матчей (шесть побед и пять ничьих)

«Виченца» проиграла шесть из семи последних поединков

Три минувшие очные встречи завершились победой «Лечче»

Три из четырех последних игр и с у3частием «Лечче» и с участием «Виченцы» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре мяч будет под контролем хозяев, они же и создадут основную массу голевых моментов. Команда не имеет права терять очки дома со слабейшей командой чемпионата, а потому загрузить на уверенную победу «Лечче» с форой (-1) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.