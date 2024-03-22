«Ленинградец» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч ФНЛ (23.03.2024)

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сегодня, 15:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Арсенал». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Ленинградца» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.65. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.

Форма команд

«Ленинградец» в последнее время не радует победами своих болельщиков и забивает мало мячей (16), имея худший результат среди всех команд. Клуб находится на 14 месте с 24 баллами и по дополнительным характеристикам обходить соперника из зоны вылета. В домашней игре с «Арсеналом», букмекеры считают гостей фаворитом, но футболисты хозяев постараются, чтобы на табло горел счет в их пользу. Два последних матча «Ленинградца» завершились крупным поражением от «Енисея» (0:4) и неудачей с «Динамо» Махачкала (0:2).

«Арсенал» Тула практически не знает поражений в последних матчах и входит в группу лидеров, пытаясь вернуться в РПЛ . Команда идет на четвертом месте с 40 баллами, но отстает от лидера всего на два пункта, поэтому крайне мотивирована побеждать и идти выше. Тем не менее, гостям нельзя недооценивать соперника, иначе можно поплатиться очками. В прошлом туре «Арсенал» сыграл вничью с «Волгарь» (0:0), а ранее с тем же счетом завершил поединок с «Кубанью» (0:0).

Информация для ставок

«Арсенал» Тула проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Ленинградец» выиграл три домашних поединка из последних десяти

В матче первого круга между клубами была зафиксирована «сухая ничья» (0:0)

Прогноз

«Арсенал» является фаворитом в этой игре и с большой вероятностью докажет это на футбольном поле, ведь третий раз терять очки с более слабым соперником никак нельзя. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.