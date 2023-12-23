«Лестер» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.16. Победа «Ротерхэма» оценивается за 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.5.
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3 : 0
завершен
вчера, 18:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.53. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.5. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.
Форма команд
«Лестер» лидирует в Чемпионшипе и уже сделал серьезную заявку на возвращение в АПЛ, где команде самое место по мнению болельщиков. Клуб набрал уже 55 очков и опережает ближайшего соперника на три пункта и в домашнем поединке с последней командой таблицы обязан побеждать, чтобы сделать еще один шаг к победе в этом дивизионе. Два последних матча «Лестера» завершились победами над «Бирмингемом» (3:2) и «Миллуол» (3:2).
«Ротерхэм» не может найти свою игру и сейчас является худшей командой Чемпионшипа. В активе клуба 13 баллов и от спасительного 21 места он отстает на девять пунктов. Шансов набрать очки на выезде с лидером чемпионата у гостей практически нет, но в футболе могут случаться даже необъяснимые вещи. В прошлом туре «Ротерхэм» проиграл на выезде «Плимуту» (2:3), а ранее уступил на своем поле «Вест Бромвичу» (0:2).
Информация для ставок
- «Ротерхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Лестер» выиграл семь поединков из десяти за последнее время
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лестер» одержал четыре победы в пяти последних матчах с «Ротерхэмом»
Прогноз
«Лестер» приложит максимальное количество усилий, чтобы победить, и мы предполагаем, что хозяевам удастся это сделать. Предлагаем поставить на победу «Лестера» с форой (-2) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.