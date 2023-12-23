«Лестер» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.12.2023)

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вчера, 13:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.16. Победа «Ротерхэма» оценивается за 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.53. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.5. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Лестер» лидирует в Чемпионшипе и уже сделал серьезную заявку на возвращение в АПЛ , где команде самое место по мнению болельщиков. Клуб набрал уже 55 очков и опережает ближайшего соперника на три пункта и в домашнем поединке с последней командой таблицы обязан побеждать, чтобы сделать еще один шаг к победе в этом дивизионе. Два последних матча «Лестера» завершились победами над «Бирмингемом» (3:2) и «Миллуол» (3:2).

«Ротерхэм» не может найти свою игру и сейчас является худшей командой Чемпионшипа. В активе клуба 13 баллов и от спасительного 21 места он отстает на девять пунктов. Шансов набрать очки на выезде с лидером чемпионата у гостей практически нет, но в футболе могут случаться даже необъяснимые вещи. В прошлом туре «Ротерхэм» проиграл на выезде «Плимуту» (2:3), а ранее уступил на своем поле «Вест Бромвичу» (0:2).

Информация для ставок

«Ротерхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Лестер» выиграл семь поединков из десяти за последнее время

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лестер» одержал четыре победы в пяти последних матчах с «Ротерхэмом»

Прогноз

«Лестер» приложит максимальное количество усилий, чтобы победить, и мы предполагаем, что хозяевам удастся это сделать. Предлагаем поставить на победу «Лестера» с форой (-2) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.