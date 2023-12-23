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«Лестер» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.12.2023)

вчера, 13:11
Лестер

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.16. Победа «Ротерхэма» оценивается за 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.53. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.5. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Лестер» лидирует в Чемпионшипе и уже сделал серьезную заявку на возвращение в АПЛ, где команде самое место по мнению болельщиков. Клуб набрал уже 55 очков и опережает ближайшего соперника на три пункта и в домашнем поединке с последней командой таблицы обязан побеждать, чтобы сделать еще один шаг к победе в этом дивизионе. Два последних матча «Лестера» завершились победами над «Бирмингемом» (3:2) и «Миллуол» (3:2).

«Ротерхэм» не может найти свою игру и сейчас является худшей командой Чемпионшипа. В активе клуба 13 баллов и от спасительного 21 места он отстает на девять пунктов. Шансов набрать очки на выезде с лидером чемпионата у гостей практически нет, но в футболе могут случаться даже необъяснимые вещи. В прошлом туре «Ротерхэм» проиграл на выезде «Плимуту» (2:3), а ранее уступил на своем поле «Вест Бромвичу» (0:2).

Информация для ставок

  • «Ротерхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лестер» выиграл семь поединков из десяти за последнее время
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Лестер» одержал четыре победы в пяти последних матчах с «Ротерхэмом»

Прогноз

«Лестер» приложит максимальное количество усилий, чтобы победить, и мы предполагаем, что хозяевам удастся это сделать. Предлагаем поставить на победу «Лестера» с форой (-2) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 14:01
Нет ничего удивительного, что коэффициент на победу Лестера в этом матче всего-то (1.1). "Лисы" абсолютно комфортно себя чувствуют даже в матчах против крепких середняков чемпионата, а тут битва с безнадежным аутсайдером. Качественная атака Лестера наверняка сделать своё дело, и несколько мячей отгрузит в ворота Ротерхэма. Свой выбор остановлю на варианте ставки: Фора(-1,5) на Лестер.
Гость
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