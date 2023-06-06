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«Леванте» — «Альбасете». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (07.06.2022)

вчера, 10:37
Леванте

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Альбасете» могут поставить за 4.4. Коэффициент на ничью составляет 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.153.353.71
Pari 2.10 3.30 3.65

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Леванте» провел весь нынешний сезон с целью вернуться в Ла Лигу, но занял третье место с 72 баллами и уступил конкуренту только по дополнительным показателям. Команда вынуждена играть в плей-офф за выход и на стадии полуфинала «летучие мыши» имеют хороший шанс пройти в следующую стадию за счет победы в первом матче над «Альбасете» (3:1). Еще одним из последних матчей «Леванте» стала домашняя победа над «Реал Овьедо» (2:1).

«Альбасете» много сделал для того, чтобы попасть в зону плей-офф Сегунды, но поражение в первом матче оставляет команде немного шансов. На своем поле коллективу придется отыгрывать два мяча, что сделать будет очень непросто судя по первому поединку. Два последних матча «Альбасете» в заключительных турах завершились ничьей с «Понферрадиной» (1:1) и домашней победе с «Миранте» (2:1).

Информация для ставок

  • «Леванте» выиграл только четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Альбасете» проиграл лишь два выездных матча из десяти последних
  • Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничейным исходом
  • Четыре из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Леванте» давно не проигрывает «Альбасете» и имеет хорошее преимущество для прохода дальше. Предлагаем сделать ставку на еще одну победу «Леванте» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.63 1.71 2.21 1.44 2.84
Pari 1.70 2.17
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:38
Аабсолютно не будет ничего удивительного, если и в данном единоборстве очень умелое и продуктивное нападение еще тешущего надежду Альбасете вновь проявит себя с позитивной стороны за неплохой коэффициент. В завершении добавлю, что "заводные сыры" уже давно забыли, что значит покидать поле без забитого гола. В частности, обижая чужих киперов на протяжении аж 12-ти матчей подряд!
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