«Леванте» — «Альбасете». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (07.06.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Альбасете» могут поставить за 4.4. Коэффициент на ничью составляет 3.9.
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Леванте» провел весь нынешний сезон с целью вернуться в Ла Лигу, но занял третье место с 72 баллами и уступил конкуренту только по дополнительным показателям. Команда вынуждена играть в плей-офф за выход и на стадии полуфинала «летучие мыши» имеют хороший шанс пройти в следующую стадию за счет победы в первом матче над «Альбасете» (3:1). Еще одним из последних матчей «Леванте» стала домашняя победа над «Реал Овьедо» (2:1).
«Альбасете» много сделал для того, чтобы попасть в зону плей-офф Сегунды, но поражение в первом матче оставляет команде немного шансов. На своем поле коллективу придется отыгрывать два мяча, что сделать будет очень непросто судя по первому поединку. Два последних матча «Альбасете» в заключительных турах завершились ничьей с «Понферрадиной» (1:1) и домашней победе с «Миранте» (2:1).
Информация для ставок
- «Леванте» выиграл только четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Альбасете» проиграл лишь два выездных матча из десяти последних
- Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничейным исходом
- Четыре из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Леванте» давно не проигрывает «Альбасете» и имеет хорошее преимущество для прохода дальше. Предлагаем сделать ставку на еще одну победу «Леванте» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.