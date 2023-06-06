«Леванте» — «Альбасете». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (07.06.2022)

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вчера, 10:37

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Альбасете» могут поставить за 4.4. Коэффициент на ничью составляет 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Леванте» провел весь нынешний сезон с целью вернуться в Ла Лигу, но занял третье место с 72 баллами и уступил конкуренту только по дополнительным показателям. Команда вынуждена играть в плей-офф за выход и на стадии полуфинала «летучие мыши» имеют хороший шанс пройти в следующую стадию за счет победы в первом матче над «Альбасете» (3:1). Еще одним из последних матчей «Леванте» стала домашняя победа над «Реал Овьедо» (2:1).

«Альбасете» много сделал для того, чтобы попасть в зону плей-офф Сегунды, но поражение в первом матче оставляет команде немного шансов. На своем поле коллективу придется отыгрывать два мяча, что сделать будет очень непросто судя по первому поединку. Два последних матча «Альбасете» в заключительных турах завершились ничьей с «Понферрадиной» (1:1) и домашней победе с «Миранте» (2:1).

Информация для ставок

«Леванте» выиграл только четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Альбасете» проиграл лишь два выездных матча из десяти последних

Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничейным исходом

Четыре из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Леванте» давно не проигрывает «Альбасете» и имеет хорошее преимущество для прохода дальше. Предлагаем сделать ставку на еще одну победу «Леванте» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.