«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги (20.02.2022)

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вчера, 16:54

20 февраля 2022 года состоится поединок «Лидс — Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии на стадионе «Лидса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Великобритании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа хозяев поля в 4.00. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.62.

Форма команд

«Лидс» в нынешнем сезоне играет не так ярко, как раньше. У коллектива 23 балла и 15-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба — пять побед, восемь ничьих и десять поражений. Клуб забил 27 голов и пропустил 46 мячей. В последних встречах «Лидс Юнайтед» не может похвастаться хорошей игрой и регулярно теряет очки — поражение от «Эвертона» со счетом 3:0, а также ничейный исход с «Астон Виллой» 3:3 и потеря очков с «Ньюкаслом» 0:1.

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне идет на четвертой позиции и имеет в активе 43 балла. У коллектива 12 побед, семь ничьих и шесть поражений. Этот клуб забил в сезоне 40 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Юнайтед» выглядит неплохо, но команде есть в чем можно прибавить. Победа над «Брайтоном» со счетом 2:0, а также ничейный исход с «Саутгемптоном» 1:1 и с «Бёрнли» 1:1.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает три поединка подряд

«Лидс» не побеждает три игры кряду

У «Манчестер Юнайтед» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Лидса» по коэффициенту 1.95. В последнее время «Манчестер Юнайтед» играет неубедительно даже с командами ниже классом, поэтому потеря очков не станет шоком.