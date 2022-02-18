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«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги (20.02.2022)

вчера, 16:54

20 февраля 2022 года состоится поединок «Лидс — Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии на стадионе «Лидса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Великобритании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.113.871.92
Фонбет 4.00 3.80 1.85
BetBoom 4.23 3.93 1.85

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа хозяев поля в 4.00. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.62.

Форма команд

«Лидс» в нынешнем сезоне играет не так ярко, как раньше. У коллектива 23 балла и 15-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба — пять побед, восемь ничьих и десять поражений. Клуб забил 27 голов и пропустил 46 мячей. В последних встречах «Лидс Юнайтед» не может похвастаться хорошей игрой и регулярно теряет очки — поражение от «Эвертона» со счетом 3:0, а также ничейный исход с «Астон Виллой» 3:3 и потеря очков с «Ньюкаслом» 0:1.

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне идет на четвертой позиции и имеет в активе 43 балла. У коллектива 12 побед, семь ничьих и шесть поражений. Этот клуб забил в сезоне 40 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Юнайтед» выглядит неплохо, но команде есть в чем можно прибавить. Победа над «Брайтоном» со счетом 2:0, а также ничейный исход с «Саутгемптоном» 1:1 и с «Бёрнли» 1:1.

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает три поединка подряд
  • «Лидс» не побеждает три игры кряду
  • У «Манчестер Юнайтед» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Лидса» по коэффициенту 1.95. В последнее время «Манчестер Юнайтед» играет неубедительно даже с командами ниже классом, поэтому потеря очков не станет шоком.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.95 1.29 2.42 1.63 1.90 2.04
Фонбет 2.30 1.62
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:22
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
739becutttw5
739becutttw5
вчера в 20:44
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выиграет матч.
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