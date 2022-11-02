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«Арсенал» — «Цюрих». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

вчера, 15:17
Арсенал (Лондон)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что безоговорочный фаворит в этом поединке определен. Коэффициент на победу «канониров» с форой (-2) составляет 1.56. Взять ставку на победу гостей можно по коэффициенту 18, а ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 9.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.148.8418.99
Лига Ставок 1.16 8.60 16.00
Мелбет 1.16 9.80 19.00
1XBET 1.16 9.80 19.00

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.8. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.05. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Арсенал» с 12 очками после пяти поединков комфортно располагается на первом месте с путевкой в плей-офф на руках. Подопечные Микеля Артеты в воскресенье не заметили «Ноттингем Форест» (5:0), но в последнем туре ЛЕ расслабились и уступили ПСВ (0:2).

«Цюрих» еще имеет теоретические шансы на плей-офф раунд, но для этого должно произойти и совпасть ряд чудес. В любом случае швейцарские футболисты заблаговременно не сдаются и готовятся дать полноценный бой. В минувшем туре Лиги Европы у коллектива пошла игра и удалось обыграть прямого конкурента «Буде-Глимт» (2:1).

Информация для ставок

  • «Арсенал» одержал девять побед в последних одиннадцати поединках
  • У «Цюриха» лишь одна победа в последних семи выездных встречах
  • Пять из шести последних матчей «Арсенала» завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Четыре из семи последних игр «Цюриха» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Верим в яркий и атакующий футбол с первых минут встречи. Много мячей не заставят себя долго ждать, поэтому предлагаем поставить на ТБ 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.45
Лига Ставок 2.60 1.48
Мелбет 3.26 1.30
1XBET 3.26 1.30
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:24
Победа команды "Арсенала" с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:05
Победят хозяева и тб 2,5 !
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