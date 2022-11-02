«Арсенал» — «Цюрих». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что безоговорочный фаворит в этом поединке определен. Коэффициент на победу «канониров» с форой (-2) составляет 1.56. Взять ставку на победу гостей можно по коэффициенту 18, а ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 9.4.
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сегодня, 23:00
Букмекеры предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.8. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.05. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.
Форма команд
«Арсенал» с 12 очками после пяти поединков комфортно располагается на первом месте с путевкой в плей-офф на руках. Подопечные Микеля Артеты в воскресенье не заметили «Ноттингем Форест» (5:0), но в последнем туре ЛЕ расслабились и уступили ПСВ (0:2).
«Цюрих» еще имеет теоретические шансы на плей-офф раунд, но для этого должно произойти и совпасть ряд чудес. В любом случае швейцарские футболисты заблаговременно не сдаются и готовятся дать полноценный бой. В минувшем туре Лиги Европы у коллектива пошла игра и удалось обыграть прямого конкурента «Буде-Глимт» (2:1).
Информация для ставок
- «Арсенал» одержал девять побед в последних одиннадцати поединках
- У «Цюриха» лишь одна победа в последних семи выездных встречах
- Пять из шести последних матчей «Арсенала» завершились результатом «обе забьют – нет»
- Четыре из семи последних игр «Цюриха» закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Верим в яркий и атакующий футбол с первых минут встречи. Много мячей не заставят себя долго ждать, поэтому предлагаем поставить на ТБ 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.