Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига Европы 2022/2023

«Мальме» — «Сивасспор». Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

сегодня, 13:51
Мальме

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Мальме» будет иметь преимущество в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять победу «Сивасспора» предлагают по коэффициенту 4.5. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.6.

Лига Европы 2022/2023
Мальме
Сивасспор
НичьяВыигрыш
- : -
18 августа 2022, 20:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.713.724.81
Лига Ставок 1.81 3.60 4.30
Мелбет 1.80 3.54 4.40
1XBET 1.77 3.58 4.50

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.08. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Мальме» оказался сильнее и без проблем прошел в минувшей стадии квалификации ЛЕ люксембургский «Дюделанж». Первая встреча завершилась разгромной победой шведов (3:0), а вторая голевой перестрелкой и итоговой ничьей (2:2). Также коллектив успел провести игру национального чемпионата, где на своем поле спокойно переиграл «Сундсвалль» (3:1).

«Сивасспор» проведет свой первый матч еврокубковой квалификации в этом сезоне, но команда уже успела стартовать в официальных поединках, правда, не достигнув них результата. Сначала турецкий клуб без шансов уступил «Трабзонспору» в поединке за Суперкубок (0:4). Позже последовали стартовые туры чемпионата, где также не удалось одержать победу в играх с «Газиантепом» (1:1) и «Адана Демирспором» (0:3).

Информация для ставок

  • «Мальме» выиграл всего два из пяти последних поединков
  • У «Сивасспора» лишь одна победа в шести последних играх
  • Четыре минувшие встречи «Мальме» закончились результатом ТБ 2.5
  • Три из четырех последних игр «Сивасспора» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

На поле выйдут два абсолютно разных коллектива, среди них сильнее, конечно же, хозяева. Они возьмут игру под свой контроль и доведут дело до победы, поэтому предлагаем поставить на успех «Мальме» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.57 1.75 2.06
Лига Ставок 2.34 1.56 1.71 2.06 1.37 2.95
Мелбет 1.76 2.10
1XBET 1.77 2.09
Все комментарии
r836fchb57h6
r836fchb57h6
сегодня в 14:12
Победу одержит Мальме
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 