«Мальме» — «Сивасспор». Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

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сегодня, 13:51

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Мальме» будет иметь преимущество в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять победу «Сивасспора» предлагают по коэффициенту 4.5. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.6.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.08. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Мальме» оказался сильнее и без проблем прошел в минувшей стадии квалификации ЛЕ люксембургский «Дюделанж». Первая встреча завершилась разгромной победой шведов (3:0), а вторая голевой перестрелкой и итоговой ничьей (2:2). Также коллектив успел провести игру национального чемпионата, где на своем поле спокойно переиграл «Сундсвалль» (3:1).

«Сивасспор» проведет свой первый матч еврокубковой квалификации в этом сезоне, но команда уже успела стартовать в официальных поединках, правда, не достигнув них результата. Сначала турецкий клуб без шансов уступил «Трабзонспору» в поединке за Суперкубок (0:4). Позже последовали стартовые туры чемпионата, где также не удалось одержать победу в играх с «Газиантепом» (1:1) и «Адана Демирспором» (0:3).

Информация для ставок

«Мальме» выиграл всего два из пяти последних поединков

У «Сивасспора» лишь одна победа в шести последних играх

Четыре минувшие встречи «Мальме» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Три из четырех последних игр «Сивасспора» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

На поле выйдут два абсолютно разных коллектива, среди них сильнее, конечно же, хозяева. Они возьмут игру под свой контроль и доведут дело до победы, поэтому предлагаем поставить на успех «Мальме» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.