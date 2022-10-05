«Мальме» — «Унион». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

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вчера, 09:56

Ставки букмекеров

«Унион» считается фаворитом грядущего матча. Сыграть победу гостевой команды можно по коэффициенту 2.01. На ничью можно поставить по котировке 3.45, а победа «Мальме» идет в линии букмекерской конторы Лига Ставок по цене 4.00.

При этом аналитики склоняются к тому, что команды проведут низовое противостояние. Исход ТМ(2,5) гола оценен по коэффициенту 1.79, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Мальме» занимает последнее место группы D, допустив два поражения. Команда начала выступления в Лиге Европы с домашнего проигрыша от «Браги» (0:2), а затем не смогла заработать очки в гостевом противостоянии с бельгийским «Рояль Унионом» (2:3).

«Унион» тоже плохо начал выступления на групповой стадии Лиги Европы. В стартовом туре немецкий клуб уступил на домашней арене «Рояль Униону» (0:1), а затем он безуспешно выступил в Португалии, где сильней оказалась «Брага» (0:1).

Информация для ставок

«Мальме» не побеждал в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

«Унион» проиграл два предыдущих гостевых поединка во всех турнирах

«Мальме» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 матчей всех соревнований

Прогноз

Обеим командам нужно побеждать в предстоящем матче, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на продолжение борьбы. Поэтому, от «Мальме» и «Униона» следует ожидать атакующего футбола. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.