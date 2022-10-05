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«Мальме» — «Унион». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

вчера, 09:56
Мальме

Ставки букмекеров

«Унион» считается фаворитом грядущего матча. Сыграть победу гостевой команды можно по коэффициенту 2.01. На ничью можно поставить по котировке 3.45, а победа «Мальме» идет в линии букмекерской конторы Лига Ставок по цене 4.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.163.441.99
Лига Ставок 4.80 3.50 1.84
Мелбет 4.74 3.70 1.87
1XBET 4.48 3.66 1.93

При этом аналитики склоняются к тому, что команды проведут низовое противостояние. Исход ТМ(2,5) гола оценен по коэффициенту 1.79, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Мальме» занимает последнее место группы D, допустив два поражения. Команда начала выступления в Лиге Европы с домашнего проигрыша от «Браги» (0:2), а затем не смогла заработать очки в гостевом противостоянии с бельгийским «Рояль Унионом» (2:3).

«Унион» тоже плохо начал выступления на групповой стадии Лиги Европы. В стартовом туре немецкий клуб уступил на домашней арене «Рояль Униону» (0:1), а затем он безуспешно выступил в Португалии, где сильней оказалась «Брага» (0:1).

Информация для ставок

  • «Мальме» не побеждал в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
  • «Унион» проиграл два предыдущих гостевых поединка во всех турнирах
  • «Мальме» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 матчей всех соревнований

Прогноз

Обеим командам нужно побеждать в предстоящем матче, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на продолжение борьбы. Поэтому, от «Мальме» и «Униона» следует ожидать атакующего футбола. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.30 1.60 1.69 2.13
Мелбет 1.77 2.23
1XBET 1.77 2.23
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