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«Мальме» — «Юнион СЖ»: прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

вчера, 15:48
Мальме

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры симпатизируют гостям. Поставить на победу «Юнион СЖ» можно по коэффициенту 2.06. Вероятность ничьи оценивается в 3.68, а победа «Мальме» играется по котировке 3.84.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.903.562.01

При этом аналитики компании Лига Ставок отдают предпочтение низовому исходу в игре. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.87, ТБ(2,5) – 2.03.

Форма команд

Проиграв все четыре матча Лиги Европы, «Мальме» стал главным аутсайдером группы. В двух последних турах соревнований команда дважды проиграла берлинскому «Униону» (0:1 и 0:1), а общая серия без побед у шведского клуба насчитывает семь матчей в рамках всех турниров.

«Юнион СЖ» является лидером квартета с десятью очками в активе. По итогам двух встреч с «Брагой» бельгийский клуб заработал четыре очка – домашняя ничья 3:3 и гостевая победа со счетом 2:1. Отметим, что «Юнион СЖ» идет на серии из девяти матчей без поражений во всех соревнованиях.

Информация для ставок

  • «Юнион СЖ» выиграл 7 из прошлых 9 матчей
  • «Мальме» проиграл в 4 из предыдущих 5 поединков
  • «Мальме» пропускал минимум два гола в 3 последних встречах

Прогноз

«Юнион СЖ» имеет неплохой шанс досрочно выиграть группу, если обыграть в гостях кризисный «Мальме». Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.56 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.50 1.88 1.99 1.49 2.74
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:41
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:06
Хозяева не проиграют!
Гость
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