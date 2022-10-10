«Манчестер Юнайтед» — «Омония». Прогноз на матч Лиги Европы (13.10.2022)

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вчера, 21:28

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Лига Ставок является «Манчестер Юнайтед». Коэффициент его на победу с форой (-2.5) составляет 1.85. На сенсационный успех «Омонии» дают коэффициент 27, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 11.5.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.55. Низовой исход матча (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 2.45. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.55.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с серьезным сопротивлением скромной кипрской команды в третьем туре ЛЕ . Устроив голевую перестрелку «красные дьяволы» победили со счетом (3:2). В воскресенье коллектив провел игру в АПЛ , где на выезде сумел добыть три очка с «Эвертоном» (2:1).

«Омония» в свою очередь на выезде сразилась в чемпионате Кипра с АЕЛом и не смогла завоевать три очка, поражение (0:1). За три тура в Лиге Европы клубу также не удалось порадовать болельщиков положительным результатом, в сражениях с «Шерифом» и «Реал Сосьедадом» были зафиксированы поражения (0:3) и (1:2).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» победил семь раз в последних девяти поединках

У «Омонии» четыре поражения в шести последних играх

Три минувшие встречи с участием МЮ завершились результатом «обе забьют»

завершились результатом «обе забьют» Шесть из семи последних матчей «Омонии» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

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