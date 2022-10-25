«Манчестер Юнайтед» — «Шериф». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

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вчера, 12:25

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче видят английский коллектив безальтернативным фаворитом. На победу МЮ с форой (-2) линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.57. Ничейный результат котируется по коэффициенту 10, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 29.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.5. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.55. Ставка на обмен голами дается по коэффициенту 2.95.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» тремя днями ранее в Лондоне сразился с «Челси» и спас ничью (1:1) на последних секундах. Чуть ранее «манкунианцы» принимали на своем поле «Тоттенхэм» и спокойно разобрались (2:0). В Лиге Европы у команды также нет проблем, после четырех туров уже гарантировала себе место в раунде плей-офф, но все еще продолжает борьбу за первую строчку.

«Шериф», уступив дважды «Реал Сосьедаду» (0:2) и (0:3) продолжит борьбу лишь за плей-офф раунд Лиги конференций. Молдавский клуб на три очка опережает «Омонию» и имеет отличные шансы на евровесну. Подготавливаясь к финальным битвам в ЛЕ , в чемпионате Молдовы команда проиграла «Петроклубу» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия МЮ насчитывает шесть встреч (четыре победы и две ничьих)

насчитывает шесть встреч (четыре победы и две ничьих) У «Шерифа» три поражения и четыре победы в последних семи поединках

Четыре последних матча с участием МЮ закончились результатом ТМ 2.5

закончились результатом ТМ 2.5 В 11 из 12 последних играх «Шерифа» был зафиксирован результат «обе забьют – нет»

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