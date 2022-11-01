«Мидтьюлланд» — «Штурм». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

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вчера, 13:39

Ставки букмекеров

Фаворитом в данной встрече был определен «Мидтьюлланд», букмекеры отдают ему небольшое преимущество. В линии БК Лига Ставок дается коэффициент 1.9 на победу хозяев. Если же загрузить на «Штурм», то игроков порадует коэффициент 3.75. Ничью в этом матче можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5, в тоже время тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Мидтьюлланд» в последнем туре национального чемпионата сразился с «Оденсе» и был обыгран с минимальным счетом (1:2). Поражение еще больше усложнило турнирное положение, команда сильно отстает от лидера и на данном этапе сезона занимает восьмое место. В Лиге Европы клуб в минувшем туре не сумел в Риме отобрать очки у «Лацио», поражение (1:2).

«Штурм» после пятого тура Ле, где одержал тяжелую, но очень важную победу над «Фейеноордом» (1:0), которая позволяет теперь в случае победы в нынешнем матче рассчитывать на раунд плей-офф. А в рамках чемпионата Австрии клуб принимал дома «Рид» и также сумел порадовать собравшуюся публику победой (2:1).

Информация для ставок

«Мидтьюлланд» потерпел лишь одно поражение в последних 11 матчах

Беспроигрышная серия «Штурма» насчитывает 11 игр (восемь побед и три ничьих)

Четыре из пяти последних встреч «Мидтьюлланда» закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних поединков с участием «Штурма» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Смеем предположить, что игра будет происходить в равном ключе и команды смогут обменяться голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.