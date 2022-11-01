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«Мидтьюлланд» — «Штурм». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

вчера, 13:39
Мидтьюлланд

Ставки букмекеров

Фаворитом в данной встрече был определен «Мидтьюлланд», букмекеры отдают ему небольшое преимущество. В линии БК Лига Ставок дается коэффициент 1.9 на победу хозяев. Если же загрузить на «Штурм», то игроков порадует коэффициент 3.75. Ничью в этом матче можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.923.843.96
Лига Ставок 1.99 3.65 3.80
Мелбет 1.96 3.88 4.02
1XBET 1.96 3.88 4.02

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5, в тоже время тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Мидтьюлланд» в последнем туре национального чемпионата сразился с «Оденсе» и был обыгран с минимальным счетом (1:2). Поражение еще больше усложнило турнирное положение, команда сильно отстает от лидера и на данном этапе сезона занимает восьмое место. В Лиге Европы клуб в минувшем туре не сумел в Риме отобрать очки у «Лацио», поражение (1:2).

«Штурм» после пятого тура Ле, где одержал тяжелую, но очень важную победу над «Фейеноордом» (1:0), которая позволяет теперь в случае победы в нынешнем матче рассчитывать на раунд плей-офф. А в рамках чемпионата Австрии клуб принимал дома «Рид» и также сумел порадовать собравшуюся публику победой (2:1).

Информация для ставок

  • «Мидтьюлланд» потерпел лишь одно поражение в последних 11 матчах
  • Беспроигрышная серия «Штурма» насчитывает 11 игр (восемь побед и три ничьих)
  • Четыре из пяти последних встреч «Мидтьюлланда» закончились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних поединков с участием «Штурма» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Смеем предположить, что игра будет происходить в равном ключе и команды смогут обменяться голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.40 2.04 1.84 1.60 2.43
Лига Ставок 2.95 1.38 1.98 1.80 1.57 2.37
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 2.07 1.88
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:01
Хозяева приложат максимум усилий чтобы одержать победу, которая дасть им возможность продолжать играть в еврокубках этого сезона.
shlomo
shlomo
вчера в 16:49
Штурму нужно хотя бы не проиграть этот матч
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