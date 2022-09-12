«Шериф» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

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вчера, 15:10

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче видят английский коллектив безальтернативным фаворитом. На победу МЮ с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6.3, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 12.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.55. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.4. Ставка на обмен голами дается по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Шериф» в первом туре Лиги Европы выглядел максимально спокойно и уверенно и благодаря этому сумел на выезде разгромить кипрскую «Омонию» (3:0). Далее команда сыграла в рамках национального чемпионата, где обыграла «Милсами» со счетом (2:0).

«Манчестер Юнайтед» на выходных не играх, так как тур АПЛ был отменен, поэтому имел больше времени на подготовку ко второму матчу в ЛЕ . Коллектив провалил стартовую встречу, в которой не смог поразить ворота «Реал Сосьедада» и проиграл с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Шерифа» составляет восемь встреч

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из пяти последних матчей

В семи из восьми последних поединках «Шериф» сохранил свои ворота в неприкосновенности

Три из четырех последних игр с участием МЮ закончились результатом ТМ 2.5

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