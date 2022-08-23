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«Сивасспор» — «Мальме». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

сегодня, 14:25
Мальме

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Мальме» не будет иметь преимущество в этом матче. Поставить на победу готсей можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять победу «Сивасспора» предлагают по коэффициенту 2.8. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.35.

Лига Европы 2022/2023
Сивасспор
Мальме
Проигрыш
- : -
25 августа 2022, 20:00
четверг
1 - 3
Первый матч
ВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.843.402.44
Лига Ставок 2.90 3.45 2.35
Мелбет 2.72 3.32 2.49
1XBET 2.72 3.32 2.49

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.02. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Сивасспор» побывал в Швеции и не смог порадовать своих болельщиков позитивным результатом. По итогам 90 игровых минут было зафиксировано поражение со счетом (1:3). Далее команда сразилась в чемпионате Турции с «Аланьяспором» и расписала домашнюю ничью (1:1).

«Мальме» также на выходных оформил ничью (1:1) в национальном чемпионате. Соперником выступал клуб «Мьельбю». После 19 игр команда находится лишь на пятом месте в турнирной таблице и переживает в этом сезоне явно не лучшие времена.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Мальме» насчитывает пять поединков
  • «Мальме» не проигрывает в четырех матчах кряду (две победы и две ничьих)
  • Три из четырех последних встреч «Сиваспора» завершились результатом «обе забьют»
  • Пять из шести последних игр «Мальме» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Здесь нас ожидает равный поединок с одинаковыми шансами на успех. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.51 1.79 2.03 1.39 2.95
Лига Ставок 2.47 1.46 1.79 1.94 1.41 2.61
Мелбет 1.81 2.04
1XBET 1.81 2.04
Все комментарии
7baru4c2zz5c
7baru4c2zz5c
сегодня в 14:41
Фаворит матча Мальме
Гость
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