«Сивасспор» — «Мальме». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

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сегодня, 14:25

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Мальме» не будет иметь преимущество в этом матче. Поставить на победу готсей можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять победу «Сивасспора» предлагают по коэффициенту 2.8. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.35.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.02. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Сивасспор» побывал в Швеции и не смог порадовать своих болельщиков позитивным результатом. По итогам 90 игровых минут было зафиксировано поражение со счетом (1:3). Далее команда сразилась в чемпионате Турции с «Аланьяспором» и расписала домашнюю ничью (1:1).

«Мальме» также на выходных оформил ничью (1:1) в национальном чемпионате. Соперником выступал клуб «Мьельбю». После 19 игр команда находится лишь на пятом месте в турнирной таблице и переживает в этом сезоне явно не лучшие времена.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Мальме» насчитывает пять поединков

«Мальме» не проигрывает в четырех матчах кряду (две победы и две ничьих)

Три из четырех последних встреч «Сиваспора» завершились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних игр «Мальме» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Здесь нас ожидает равный поединок с одинаковыми шансами на успех. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.