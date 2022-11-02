«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Унион» (Берлин). Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

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вчера, 14:22

Ставки букмекеров

Букмекеры не смогли определиться с фаворитом, но отдали небольшое предпочтение немцам. На победу «Униона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает загрузить по коэффициенту 1.9. Победа ЮСЖ порадует игроков выигрышем по коэффициенту 3.75. На ничью можно поставить по коэффициенту 3.6.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.87. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Юнион Сент-Жуллиаз» выиграл группу за тур до конца. Команда в пятом туре спокойно обыграла на выезде «Мальме» и гарантировала себе место в 1/8 финала Лиги Европы. Далее клуб отправился в гости к «Серену» и уже в родном чемпионате набрал три очка благодаря победе (2:1), что гарантировало четвертое место в общем зачете после 15 игр.

«Унион» также редко проигрывает и сенсационно возглавляет таблицу Бундеслили после 12 сыгранных поединков. Берлинцы несколько дней назад на своем поле расправились с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:1), а в ЛЕ оказались сильнее «Браги» (1:0). После пяти туров идут на втором месте и имеют отличные шансы на плей-офф.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия ЮСЖ составляет 11 матчей (девять побед и две ничьих)

«Унион» победил семь раз в последних восьми поединках

В 17 играх кряду ЮСЖ забивает минимум один гол

Пять из шести последних выездных встреч «Униона» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Хозяева не намерены терять очки в матче с немотивированным соперником и желают пройти дальше в данном турнире. Сделать ставку на победу берлинского «Униона» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.