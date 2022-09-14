«Аполлон» — «Днепр-1». Прогноз на матч Лиги конференций (15.09.2022)

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вчера, 15:55

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдали лишь небольшое предпочтение хозяева поля. Поставить на победу киприотов можно по коэффициенту 1.96 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы гостей зайдет и порадует коэффициент 3.94, а на ничью предлагают загрузить по коэффициенту 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 2. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 1.81. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Аполлон» в первом туре группового этапа Лиги конференций не сумел на выезде обыграть скромный «Вадуц». Игра протекала абсолютно без ударов в створ ворот и завершилась соответственно нулевой ничьей. Далее команда уже играла в регулярном чемпионате и на своем поле победила «Омонию» со счетом (2:1).

«Днепр-1» также выигрывал в своем чемпионате. В последних двух турах максимум очков было оформлено с «Вересом» (2:0) и «Металлистом 1925» (3:0). Что касается Лиги конференций, то здесь коллектив в первом поединке не смог поразить ворота « АЗ Алкмара» и проиграл с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Аполлона» насчитывает четыре матча (три победы и одна ничья)

«Днепр-1» выиграл три из четырех последних встречи

Пять из шести минувших поединков «Аполлона» закончились результатом ТМ 2.5

Пять последних игр с участием «Днепра-1» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Несмотря на то, что гости не являются фаворитами встречи, они вполне могут зацепиться здесь за первые зачетные баллы в копилку. Предлагаем поставить на 2Х в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.88.