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«Аполлон» — «Днепр-1». Прогноз на матч Лиги конференций (15.09.2022)

вчера, 15:55
Днепр-1

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдали лишь небольшое предпочтение хозяева поля. Поставить на победу киприотов можно по коэффициенту 1.96 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы гостей зайдет и порадует коэффициент 3.94, а на ничью предлагают загрузить по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.923.524.14

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 2. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 1.81. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Аполлон» в первом туре группового этапа Лиги конференций не сумел на выезде обыграть скромный «Вадуц». Игра протекала абсолютно без ударов в створ ворот и завершилась соответственно нулевой ничьей. Далее команда уже играла в регулярном чемпионате и на своем поле победила «Омонию» со счетом (2:1).

«Днепр-1» также выигрывал в своем чемпионате. В последних двух турах максимум очков было оформлено с «Вересом» (2:0) и «Металлистом 1925» (3:0). Что касается Лиги конференций, то здесь коллектив в первом поединке не смог поразить ворота «АЗ Алкмара» и проиграл с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Аполлона» насчитывает четыре матча (три победы и одна ничья)
  • «Днепр-1» выиграл три из четырех последних встречи
  • Пять из шести минувших поединков «Аполлона» закончились результатом ТМ 2.5
  • Пять последних игр с участием «Днепра-1» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Несмотря на то, что гости не являются фаворитами встречи, они вполне могут зацепиться здесь за первые зачетные баллы в копилку. Предлагаем поставить на 2Х в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.50 1.84 2.01 1.46 2.77
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:37
Победа хозяев на классе!
Гость
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