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КуПС – «Милсами». Прогноз на матч Лиги конференций (21.07.2022)

19 июля 2022, 11:22
КуПС

Ставки букмекеров

КуПС выступает неоспоримым фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок идут по коэффициенту 1.25, ничья доступна по цене 5.80, а победа «Милсами» играется по котировке 11.00.

Лига Конференций 2022/2023
КуПС
Милсами
НичьяВыигрыш
2 : 2
завершен
21 июля 2022, 19:00
четверг
ВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.216.3113.83
Мелбет 1.18 6.10 13.00
1XBET 1.18 6.30 13.00
BetBoom 1.23 5.70 13.00

Согласно выставленной линии, эксперты ожидают от команд результативный футбол в Финляндии. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.69, ТМ(2,5) – 2.09.

Форма команд

В предыдущем туре квалификации Лиги конференций КуПС встречался с «Дилой Гори». После комфортной победы в домашних условиях (2:0) финский клуб отстоял полученное преимущество в гостях, где была зафиксирована ничья без голов.

«Милсами» пробился в текущий этап отбора по итогам двух встреч против «Паневежис». В гостевом противостоянии с оппонентом клуб из Молдавии зафиксировал ничью (0:0), а на домашнем стадионе ему удалось победить соперника со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • КуПС выиграл 4 из прошлых 5 матчей на домашней арене
  • «Милсами» не побеждал в 3 из последних 5 гостевых матчей
  • КуПС не пропускал голы в 3 из предыдущих 5 матчей на своем поле

Прогноз

КуПС существенно превосходит в классе «Мислами». Кроме того, финский клуб надежно обороняется в домашних условиях, поэтому рекомендуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.36 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.72 1.61 2.30
Мелбет 2.07 1.70
1XBET 1.49 2.70
BetBoom 2.95 1.36 1.95 1.79 1.54 2.35
Все комментарии
hxm5angqca68
hxm5angqca68
19 июля в 14:38
Победу одержит КуПС
Гость
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