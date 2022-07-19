КуПС – «Милсами». Прогноз на матч Лиги конференций (21.07.2022)

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19 июля 2022, 11:22

Ставки букмекеров

КуПС выступает неоспоримым фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок идут по коэффициенту 1.25, ничья доступна по цене 5.80, а победа «Милсами» играется по котировке 11.00.

Согласно выставленной линии, эксперты ожидают от команд результативный футбол в Финляндии. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.69, ТМ(2,5) – 2.09.

Форма команд

В предыдущем туре квалификации Лиги конференций КуПС встречался с «Дилой Гори». После комфортной победы в домашних условиях (2:0) финский клуб отстоял полученное преимущество в гостях, где была зафиксирована ничья без голов.

«Милсами» пробился в текущий этап отбора по итогам двух встреч против «Паневежис». В гостевом противостоянии с оппонентом клуб из Молдавии зафиксировал ничью (0:0), а на домашнем стадионе ему удалось победить соперника со счетом 2:0.

Информация для ставок

КуПС выиграл 4 из прошлых 5 матчей на домашней арене

«Милсами» не побеждал в 3 из последних 5 гостевых матчей

КуПС не пропускал голы в 3 из предыдущих 5 матчей на своем поле

Прогноз

КуПС существенно превосходит в классе «Мислами». Кроме того, финский клуб надежно обороняется в домашних условиях, поэтому рекомендуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.36 в букмекерской конторе Лига Ставок.