КуПС – «Милсами». Прогноз на матч Лиги конференций (21.07.2022)

Ставки букмекеров
КуПС выступает неоспоримым фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок идут по коэффициенту 1.25, ничья доступна по цене 5.80, а победа «Милсами» играется по котировке 11.00.
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2 : 2
завершен
21 июля 2022, 19:00
четверг
Согласно выставленной линии, эксперты ожидают от команд результативный футбол в Финляндии. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.69, ТМ(2,5) – 2.09.
Форма команд
В предыдущем туре квалификации Лиги конференций КуПС встречался с «Дилой Гори». После комфортной победы в домашних условиях (2:0) финский клуб отстоял полученное преимущество в гостях, где была зафиксирована ничья без голов.
«Милсами» пробился в текущий этап отбора по итогам двух встреч против «Паневежис». В гостевом противостоянии с оппонентом клуб из Молдавии зафиксировал ничью (0:0), а на домашнем стадионе ему удалось победить соперника со счетом 2:0.
Информация для ставок
- КуПС выиграл 4 из прошлых 5 матчей на домашней арене
- «Милсами» не побеждал в 3 из последних 5 гостевых матчей
- КуПС не пропускал голы в 3 из предыдущих 5 матчей на своем поле
Прогноз
КуПС существенно превосходит в классе «Мислами». Кроме того, финский клуб надежно обороняется в домашних условиях, поэтому рекомендуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.36 в букмекерской конторе Лига Ставок.