«Нефтчи» — «Арис». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (28.07.2022)

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сегодня, 13:16

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Нефтчи» фаворитом ответной встречи в Баку. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.95. Шансы «Ариса» повторно обыграть соперника БК Лига Ставок оценивает в 3.78, а ничья играется по котировке 3.34.

В тоталах букмекер отдает предпочтение низовому формату противостояния. Вариант ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.61, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

Первая встреча команд, которая состоялась на Кипре на прошлой неделе, завершилась убедительно победой «Ариса». Хозяева продуктивно провели первую часть второго тайма, забив в ворота «Нефтчи» два гола (2:0).

Отметим, что прошлый сезон чемпионата Азербайджана «Нефтчи» завершил на второй строчке, установив такие показатели успешности: 15 побед, пять ничьи и восемь поражений.

«Арис» попал в квалификацию Лиги конференций УЕФА на правах четвертой команды чемпионской группы чемпионата Кипр прошлого созыва с такими показателями: 13 побед, 11 ничейных встреч и восемь поражений.

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) прошла в 4 прошлых домашних матчах «Нефтчи»

«Нефтчи» не пропускал больше одного гола в 9 последних матчах на домашней арене

В 5 из прошлых 6 гостевых матчах «Ариса» фиксировалась ничья со счетом 1:1

Прогноз

«Нефтчи» надежно действует в защите на домашней арене, а «Арис» в этом противостоянии попытается сохранить победу в первой игре. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Лиг Ставок.