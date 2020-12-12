«Лилль» — «Бордо». Прогноз на матч французской Лиги 1 (13.12.2020)

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вчера, 18:18

13 декабря в чемпионате Франции сыграют «Лилль» и «Бордо». В нашем анонсе представлен прогноз и обзор котировок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Согласно котировкам букмекерской конторы Фонбет, фаворитом в этом матче идет домашняя команда. Сделать ставку на победу «Лилля» можно с коэффициентом 1.79. Заключить пари на гостевую победу «Бордо» предлагается с котировкой 5.20, а ничья оценена в 3.78.

Что касается результативности, то букмекер считает, что команды ограничатся максимум двумя забитыми мячами. Исход ТМ(2,5) идет за 1.72, а ТБ (2,5) можно сыграть за 2.10.

Форма команд

«Лилль» проводит отличный сезон в чемпионате Франции. Сейчас команда базируется на втором месте в турнирной таблице, которое она разделяет с «Лионом», а отставание от лидера ПСЖ составляет два очка.

В прошлом туре Лиги 1 «доги» обыграли дома «Монако» (2:1), одержав седьмую победу. Дома «Лилль» играет без поражений – 5 побед и две ничьи.

«Бордо» поднялся на экватор рейтинга французской Лиги 1, набрав семь очков в трех прошлых турах. 6 декабря команда с минимальным счетом обыграла дома «Брест» (1:0), а перед этим разделила очки с ПСЖ в гостях и победила на выезде «Ренн» (1:0). В семи гостевых матчах «Бордо» потерпел три поражения.

Информация для ставок

«Лилль» не пропускал голы в 5 из 7 прошлых домашних матчей против «Бордо»

«Лилль» победил в пяти из шести предыдущих поединков на своем стадионе

«Лилль» не проигрывал в 9 из 10 последних очных встреч против «Бордо»

Прогноз

При удачном стечении обстоятельств «Лилль» может возглавить турнирную таблицу чемпионата Франции по итогам этого тура. Случится это, если «доги» одержат победу над «Бордо», а ПСЖ и «Лион» разделят очки в очном противостоянии.

Учитывая мотивацию хозяев и статистику очных встреч соперников, предлагаем сделать ставку на победу «Лилля» с коэффициентом 1.79 в букмекерской конторе Фонбет.