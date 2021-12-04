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«Лилль» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (04.12.2021)

сегодня, 12:17

В дежурном туре французской Лиги 1 «Лилль» примет на домашней арене «Труа». Предлагаем анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.567.39
Фонбет 1.47 4.30 7.20
1XBET 1.59 4.44 6.20
BetBoom 1.54 4.27 6.75

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую на этот матч предложила букмекерская контора Бетсити, «Лилль» должен одержать победу в предстоящей игре. Ставки на успех хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.50. Поставить на ничью можно по котировке 4.58, а победа «Труа» оценивается в 7.00.

Форма команд

«Лилль» не проигрывал в четырех прошлых турах французской Лиги 1. В данной серии действующий чемпион Франции разделил очки с «Анже» (1:1), «Монако» (2:2) и «Нантом» (1:1), а в минувшем туре «догам» удалось обыграть в гостях набравший ход «Ренн» (2:1).

«Труа» смогл прервать череду неудачных игр в чемпионате Франции. Среди текущей недели команда добилась домашней победы над «Клермоном» (2:0), поднявшись на 15-е место в общем зачете. Прежде новичок французской Лиги 1 потерпел три поражения кряду, уступив «Марселю» (0:1), «Сент-Этьену» (0:1) и «Лансу» (0:4).

Информация для ставок

• В 4 прошлых домашних матчах «Лилля» в Лиге 1 прошла ставка ТМ(2,5)
• В 3 минувших поединках «Труа» в чемпионате выиграл исход ТМ(2,5)
• «Лилль» не уступал соперникам в 9 последних домашних матчах всех турниров

Прогноз

«Лилль» постепенно набирает обороты и может приблизиться к группе лидеров. Но впереди у французского чемпиона важный матч на европейской арене. Предлагаем комбинированную ставку на победу «Лилля» и ТМ (4,5) голов по коэффициенту 1.79 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.23 1.38 2.12 1.79 1.64 2.38
1XBET 2.12 1.84
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:42
Хозяева не проиграют
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