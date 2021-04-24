«Лион» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (25.04.21)

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вчера, 23:33

В 34-м туре чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграет против «Лилля». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В противостоянии четвертой и первой команды Лиги 1 букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Лиона» букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 2.14. Ничья в этой игре оценивается в 3.62, а победа «Лилля» идет за 3.64.

Также букмекер считает, что команды сыграют в закрытом стиле. Вероятность выигрыша ставки ТМ (2,5) оценивается в 1.90, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Лион» выпал из первой тройки после нескольких неудачных матчей. В этой серии «ткачи» проиграли на своем поле ПСЖ (2:4), а также сыграли вничью с «Реймсом» и «Лансом» (1:1).

После этих поединков команда Руди Гарсии смогла победить «Анже» (3:0) и «Нант» (1:2), а 21 апреля «Лион» вылетел из Кубка Франции, проиграв на своем поле «Монако» (0:2).

«Лилль» вернул себе позицию лидера после удачного выезда на поле ПСЖ . Затем «доги» справились в гостях с «Мецем» (2:0), а в прошлом туре разделили очки на своем поле с «Монпелье» (1:1).

Пока команда Кристофа Гальтье удерживается на вершине турнирной таблицы Лиги 1, но ПСЖ находится на расстоянии одного очка.

Информация для ставок

• В 11 из 13 прошлых домашних матчах «Лиона» в чемпионате выиграла ставка ТБ (2,5)

• «Лилль» выиграл 9 из 19 предыдущих гостевых матчей в чемпионате Франции

• «Лилль» не пропускал голы в 7 из 8 предыдущих выездных встречах Лиги 1

• «Лилль» не проигрывал «Лиону» в 9 прошлых матчах во всех турнирах

Прогноз

В последних сезонах «Лион» не справляется с «Лиллем». Сейчас «доги», лидирующие в турнирной таблице, показывают более надежную игру в защите, что может принести им успех в предстоящем матче. Предлагаем поставить на двойной шанс гостей с коэффициентом 1.85 в БК Мелбет.

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