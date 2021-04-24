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«Лион» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (25.04.21)

вчера, 23:33

В 34-м туре чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграет против «Лилля». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.503.69
Лига Ставок 2.11 3.45 3.65
Фонбет 2.10 3.40 3.60
1XBET 2.13 3.56 3.74
BetBoom 2.13 3.47 3.62

Ставки букмекеров

В противостоянии четвертой и первой команды Лиги 1 букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Лиона» букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 2.14. Ничья в этой игре оценивается в 3.62, а победа «Лилля» идет за 3.64.

Также букмекер считает, что команды сыграют в закрытом стиле. Вероятность выигрыша ставки ТМ (2,5) оценивается в 1.90, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Лион» выпал из первой тройки после нескольких неудачных матчей. В этой серии «ткачи» проиграли на своем поле ПСЖ (2:4), а также сыграли вничью с «Реймсом» и «Лансом» (1:1).

После этих поединков команда Руди Гарсии смогла победить «Анже» (3:0) и «Нант» (1:2), а 21 апреля «Лион» вылетел из Кубка Франции, проиграв на своем поле «Монако» (0:2).

«Лилль» вернул себе позицию лидера после удачного выезда на поле ПСЖ. Затем «доги» справились в гостях с «Мецем» (2:0), а в прошлом туре разделили очки на своем поле с «Монпелье» (1:1).

Пока команда Кристофа Гальтье удерживается на вершине турнирной таблицы Лиги 1, но ПСЖ находится на расстоянии одного очка.

Информация для ставок

• В 11 из 13 прошлых домашних матчах «Лиона» в чемпионате выиграла ставка ТБ (2,5)
• «Лилль» выиграл 9 из 19 предыдущих гостевых матчей в чемпионате Франции
• «Лилль» не пропускал голы в 7 из 8 предыдущих выездных встречах Лиги 1
• «Лилль» не проигрывал «Лиону» в 9 прошлых матчах во всех турнирах

Прогноз

В последних сезонах «Лион» не справляется с «Лиллем». Сейчас «доги», лидирующие в турнирной таблице, показывают более надежную игру в защите, что может принести им успех в предстоящем матче. Предлагаем поставить на двойной шанс гостей с коэффициентом 1.85 в БК Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.52 1.86 2.05 1.46 2.92
Лига Ставок 2.65 1.49 1.84 1.98 1.46 2.75
1XBET 2.53 1.52 1.90 2.05 1.44 2.79
BetBoom 2.66 1.51 1.85 2.00 1.49 2.72
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