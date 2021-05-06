«Лион» — «Лорьян». Прогноз на матч чемпионата Франции (08.05.2021)

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вчера, 05:18

В 36-м туре Лиги 1 «Лион» примет на своем поле «Лорьян». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет считает «Лион» очевидным фаворитом матча и предлагает коэффициент 1.43 на победу хозяев. Победа «Лорьяна» оценивается в 7.5, ничейный исход представлен котировкой 5.4.

Букмекеры склоняются к тому, что команды результативно сыграют в атаке. Исход ТБ (2,5) доступен по коэффициенту 1.44, ТМ (2,5) – 2.69.

Форма команд

«Лион» вернулся в борьбу за призовые места. В прошлом туре Лиги 1 «ткачи» в драматическом поединке победили в гостях прямого конкурента в лице «Монако» (3:2), сократив отставание от монегасков до одного очка. До вышеупомянутой победы команда Руди Гарсии проиграла дома «Лиллю» (2:3), а также вылетела из Кубка Франции на стадии полуфинала, пропустив в титульный поединок тот же «Монако» (0:2).

«Лорьян» набрал форму, что позволило команде не только покинуть зону вылета, но и оторваться от нее на 4 очка. В двух последних турах чемпионата «черно-оранжевые» набрали шесть из шести возможных очков, обыграв в очных встречах «Бордо» (4:1) и «Анже» (2:0). Перед этим «Лорьян» хоть и забивал, но проиграл «Марселю» (2:3) и «Лансу» (1:4).

Информация для ставок

«Лорьян» не побеждал в 13 прошлых гостевых матчах Лиги 1

«Лион» забивал минимум 2 гола в 4 предыдущих поединках чемпионата

В 17 домашних матчах Лиги 1 «Лион» одержал 10 побед

Прогноз

Последние успехи «Лорьяна» связаны с домашними поединками. В гостях же команда стабильно терпит неудачи, а учитывая мотивацию «Лиона», взять очки в предстоящей игре гости вряд ли смогут. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лиона» с форой (-1) по коэффициенту 1.64 в БК Мелбет.