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«Лион» — «Лорьян». Прогноз на матч чемпионата Франции (08.05.2021)

вчера, 05:18

В 36-м туре Лиги 1 «Лион» примет на своем поле «Лорьян». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.425.287.58
Лига Ставок 1.43 5.20 6.60
Мелбет 1.45 5.30 7.10
1XBET 1.23 15.00 5.00
BetBoom 1.40 5.37 7.56

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет считает «Лион» очевидным фаворитом матча и предлагает коэффициент 1.43 на победу хозяев. Победа «Лорьяна» оценивается в 7.5, ничейный исход представлен котировкой 5.4.

Букмекеры склоняются к тому, что команды результативно сыграют в атаке. Исход ТБ (2,5) доступен по коэффициенту 1.44, ТМ (2,5) – 2.69.

Форма команд

«Лион» вернулся в борьбу за призовые места. В прошлом туре Лиги 1 «ткачи» в драматическом поединке победили в гостях прямого конкурента в лице «Монако» (3:2), сократив отставание от монегасков до одного очка. До вышеупомянутой победы команда Руди Гарсии проиграла дома «Лиллю» (2:3), а также вылетела из Кубка Франции на стадии полуфинала, пропустив в титульный поединок тот же «Монако» (0:2).

«Лорьян» набрал форму, что позволило команде не только покинуть зону вылета, но и оторваться от нее на 4 очка. В двух последних турах чемпионата «черно-оранжевые» набрали шесть из шести возможных очков, обыграв в очных встречах «Бордо» (4:1) и «Анже» (2:0). Перед этим «Лорьян» хоть и забивал, но проиграл «Марселю» (2:3) и «Лансу» (1:4).

Информация для ставок

  • «Лорьян» не побеждал в 13 прошлых гостевых матчах Лиги 1
  • «Лион» забивал минимум 2 гола в 4 предыдущих поединках чемпионата
  • В 17 домашних матчах Лиги 1 «Лион» одержал 10 побед

Прогноз

Последние успехи «Лорьяна» связаны с домашними поединками. В гостях же команда стабильно терпит неудачи, а учитывая мотивацию «Лиона», взять очки в предстоящей игре гости вряд ли смогут. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лиона» с форой (-1) по коэффициенту 1.64 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.48 2.19 1.75
Лига Ставок 2.75 1.46 2.18 1.69
Мелбет 2.64 1.46
1XBET 4.54 1.15 12.50 1.04 2.12 1.66
BetBoom 4.93 1.19 2.77 1.48 2.16 1.73
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:51
Победа хозяев
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