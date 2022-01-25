Ливан – Южная Корея. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (27.01.2022)

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вчера, 14:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Южная Корея. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.51. Победа сборной Ливана оценивается по 7.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

Команда Ливана плохо выступает в этой квалификации и набрала пять очков в предыдущих турах. Тем не менее, у коллектива есть хороший шанс побороться за третье место, которое дает путевку в стыковые матчи. Ливан отстает от прямого конкурента на один балл и в предстоящих матчах будет выкладываться на максимум, чтобы набирать необходимые очки. Два последних поединка сборной завершились поражениями от ОАЭ (0:1) и Ирана (1:2).

Южная Корея не проиграла еще ни одного матча в квалификации на ЧМ 2022 и идет на втором месте в группе с набранными 14 очками. Коллектив всего на два пункта отстает от Ирана и эти две сборные практически гарантировали себе путевки на турнир. Тем не менее, футболисты Южной Кореи должны сохранять концентрацию до конца отбора и достойно сыграть оставшиеся матчи, стабильно набирая очки. В прошлом туре Южная Корея обыграла Ирак (3:0), а ранее одержала минимальную победу над ОАЭ (1:0).

Информация для ставок

Ливан проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Южная Корея не знает поражений на протяжении 11 матчей подряд

Южная Корея выиграла у Ливана четыре из пяти последних поединков

Четыре из пяти встреч между сборными за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Южная Корея находится в хороших физических кондициях и будет играть только на победу, чтобы побороться за первое место в группе. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу гостей по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Фонбет.