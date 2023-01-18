«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2023)

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вчера, 22:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Челси» оценивается по коэффициенту 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Ливерпуль» в последних двух матчах АПЛ заслуженно не набрал очков и выглядел очень слабо. Ходит все больше и больше слухов о последнем сезоне Клоппа, а сама команда занимает низкое для себя девятое место с 28 баллами. Матч с «Челси» обещает быть интересным, ведь соперник находится в похожей ситуации и является соседом «красных» по таблице. В прошлом матче кубка ФА «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), а в чемпионате уступил «Брайтону» (0:3).

«Челси» очень активно ведет себя на трансферном рынке, однако с результатами у лондонцев дела очень плохи. Только в последнем туре команда одержала победу и смогла сравняться с «Ливерпулем» по очкам, уступая ему по дополнительным показателям. В прошлой игре «Челси» минимально одолел «Кристал Пэлас» (1:0), а ранее уступил на выезде «Фулхэму» (1:2).

Информация для ставок

«Челси» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних встреч «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних матча между клубами в основное время закончились вничью

Четыре из пяти поединков команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба находятся не в лучших своих кондициях, поэтому зрелищного футбола и большого количества забитых мячей от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.