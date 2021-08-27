«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2021)

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сегодня, 19:24

«Ливерпуль» сыграет против «Челси» в рамках третьего тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ливерпуль». Поставить на победу «красных» можно по коэффициенту 2.45, также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 2.90.

Форма команд

«Ливерпуль» расположился в нынешнем сезоне на третьем месте. Команда Юргена Клоппа набрала шесть баллов из шести возможных. «Красные» забили пять мячей и не пропустили ни одного гола. В первом туре «Ливерпуль» расправился с «Норвичем», матч закончился со счетом 3:0, а затем обыграл «Бернли» 2:0.

«Челси» пока в этом сезоне обыгрывал не самых сильных соперников. В первом туре команда разгромила «Кристал Пэлас» 3:0, а затем обыграла со счетом 2:0 «Арсенал». У команды те же шесть баллов. Клуб расположился на второй строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Челси» не проигрывает девять игр кряду

● «Ливерпуль» не проигрывает шесть игр кряду

● «Челси» забивает как минимум один гол на протяжении десяти игр кряду

Прогноз

Оба клуба находятся в отличной форме и могут выдать идеальный поединок. В этом матче стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют по коэффициенту 1.70.