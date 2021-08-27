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«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2021)

сегодня, 19:24

«Ливерпуль» сыграет против «Челси» в рамках третьего тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.393.02
Фонбет 2.45 3.35 2.90
1XBET 2.54 3.40 3.04
BetBoom 2.54 3.34 2.94

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ливерпуль». Поставить на победу «красных» можно по коэффициенту 2.45, также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 2.90.

Форма команд

«Ливерпуль» расположился в нынешнем сезоне на третьем месте. Команда Юргена Клоппа набрала шесть баллов из шести возможных. «Красные» забили пять мячей и не пропустили ни одного гола. В первом туре «Ливерпуль» расправился с «Норвичем», матч закончился со счетом 3:0, а затем обыграл «Бернли» 2:0.

«Челси» пока в этом сезоне обыгрывал не самых сильных соперников. В первом туре команда разгромила «Кристал Пэлас» 3:0, а затем обыграла со счетом 2:0 «Арсенал». У команды те же шесть баллов. Клуб расположился на второй строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Челси» не проигрывает девять игр кряду
● «Ливерпуль» не проигрывает шесть игр кряду
● «Челси» забивает как минимум один гол на протяжении десяти игр кряду

Прогноз

Оба клуба находятся в отличной форме и могут выдать идеальный поединок. В этом матче стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют по коэффициенту 1.70.

Ранее мы предложили интригующий коэффициент на другой матч АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.51 1.88 2.04 1.50 2.80
1XBET 1.90 2.05
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