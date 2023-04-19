«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (22.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.18. Победа «Ноттингем Форест» оценивается по коэффициенту 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.1.
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22 апреля 2023, 17:00
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.
Форма команд
«Ливерпуль» только в прошлом матче прервал свою серию без побед в чемпионате крупным разгромом «Лидса» на выезде (6:1). Тем не менее, положение «красных» в турнирной таблице довольно сложное, ведь они занимают только восьмое место с 47 баллами и отстают от ближайшего соперника на два пункта. До матча с «Лидсом», подопечные Юргена Клоппа смогли вырвать ничью в домашней встрече с «Арсеналом» (2:2).
«Ноттингем Форест» набрал всего один пункт в пяти последних матчах АПЛ и закономерно находится в зоне вылета, а именно на 18 месте с 27 баллами. Чтобы покинуть последние места, коллективу очень нужно набирать очки в ближайших встречах, что сделать на «Энфилде» будет очень сложно. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились домашним поражением от «Манчестер Юнайтед» (0:2) и выездным от «Астон Виллы» (0:2).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» смог выиграть только пять домашних матчей из последних десяти во всех турнирах
- «Ноттингем Форест» проиграл семь из десяти последних матчей при трех ничьих
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле аутсайдера даже не в самый лучший свой сезон. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.