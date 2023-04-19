«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (22.04.2023)

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сегодня, 14:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.18. Победа «Ноттингем Форест» оценивается по коэффициенту 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Ливерпуль» только в прошлом матче прервал свою серию без побед в чемпионате крупным разгромом «Лидса» на выезде (6:1). Тем не менее, положение «красных» в турнирной таблице довольно сложное, ведь они занимают только восьмое место с 47 баллами и отстают от ближайшего соперника на два пункта. До матча с «Лидсом», подопечные Юргена Клоппа смогли вырвать ничью в домашней встрече с «Арсеналом» (2:2).

«Ноттингем Форест» набрал всего один пункт в пяти последних матчах АПЛ и закономерно находится в зоне вылета, а именно на 18 месте с 27 баллами. Чтобы покинуть последние места, коллективу очень нужно набирать очки в ближайших встречах, что сделать на «Энфилде» будет очень сложно. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились домашним поражением от «Манчестер Юнайтед» (0:2) и выездным от «Астон Виллы» (0:2).

Информация для ставок

«Ливерпуль» смог выиграть только пять домашних матчей из последних десяти во всех турнирах

«Ноттингем Форест» проиграл семь из десяти последних матчей при трех ничьих

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле аутсайдера даже не в самый лучший свой сезон. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.