«Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2024)

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сегодня, 14:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.08. Победа «Шеффилд Юнайтед» оценивается по коэффициенту 27, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 13.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 4 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Ливерпуль» благодаря ничьей в личной встрече конкурентов выбрался на первое место в турнирной таблице АПЛ на радость своим болельщиком. Команда идет на первом месте с 67 пунктами и на два балла опережает «Арсенал», а на три пункта идет впереди подопечных Пепа Гвардиолы. В домашней игре с последней командой АПЛ рассматривается только уверенная победа, которая позволит как минимум еще на один тур сохранить отрыв от конкурентов. Два последних поединка «Ливерпуля» завершились домашней победой над «Брайтоном» (2:1) и поражением в дополнительное время от «Манчестер Юнайтед» (3:4) в кубке ФА .

«Шеффилд Юнайтед» вяло плетется на последнем месте турнирной таблицы АПЛ и хотя имеет шансы спастись, в команду мало кто верит. В активе гостей всего 15 баллов, что на 10 пунктов меньше, чем у «Ноттингем Форест», идущего на нужном 17 месте. В выездной игре с мотивированным лидером чемпионата у гостей просто не будет шансов на успех. В прошлой игре «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом» (3:3), а ранее поделил очки с «Борнмутом» (2:2).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют»

«Шеффилд Юнайтед» выиграл два из десяти последних матчей на выезде

«Ливерпуль» выиграл шесть последних матчей у «Шеффилд Юнайтед»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле аутсайдера и сохранить лидерство. Рекомендуем сделать ставку на крупную победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.