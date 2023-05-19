«Локомотив» — «Факел». Прогноз на матч РПЛ. (20.05.2023)

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вчера, 08:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Факела» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Локомотив» уже решил свои задачи в чемпионате России, но не намерен сбавлять обороты и продолжает набирать очки практически в каждой встрече. Сейчас «железнодорожники» располагаются на 10 месте с 36 баллами, опережая зону вылета на 10 пунктов. В матче с мотивированным «Факелом» хозяевам придется включаться на полную, чтобы не расстраивать болельщиков домашним поражением. Два последних тура в РПЛ завершились для «Локомотива» ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) и крупной победой над «Сочи» (3:0).

«Факел» в последних матчах побеждает, что говорит о желании команды как можно быстрее обеспечить себе место в РПЛ на следующий сезон. Перед стартом очередного тура коллектив из Воронежа покинул зону вылета и находится на 12 месте с 27 баллами, но расслабляться еще нельзя. В прошлом туре «Факел» на своем поле справился с «Пари НН» (1:0), а ранее неожиданно одолел на выезде «Ростов» (2:0).

Информация для ставок

«Факел» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Железнодорожники» одержали семь побед в десяти последних поединках при трех поражениях

«Локомотив» выиграл три последних домашних матча у «Факела»

Пять из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Факел» больше мотивирован на победу и поэтому наверняка большими силами будет идти вперед, оголяя свои тылы. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.