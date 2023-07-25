«Локомотив» — «Урал». Прогноз на матч Кубка России (25.07.2023)

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сегодня, 10:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Урала» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Локомотив» провел тяжелый матч в первом туре РПЛ и смог сохранить на своем поле ничейный результат, хотя болельщики наверняка рассчитывали на победу. Тем не менее, в кубке страны у «железнодорожников» есть шанс хорошо стартовать в случае победы над «Уралом», который возможно даст отдых некоторым футболистам, ставя в приоритет чемпионат. В прошлой игре РПЛ «Локомотив» поделил очки с «Рубином» (2:2), а в товарищеской игре разгромил «Квант» (7:0).

«Урал» в первом туре РПЛ в очередной раз показал, что на своем поле команда может бороться с любым соперником и обыграл ЦСКА (2:1). Теперь клуб из Екатеринбурга поедет в Москву на встречу с «Локомотивом» и возможно сможет побороться за очки в кубке России, но поражение не станет трагедией. Два последних товарищеских матча «Урала» завершились ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) и победой над «Нефтчи» (3:0).

Информация для ставок

«Урал» не знает поражений на протяжении последних пяти встреч во всех турнирах

«Железнодорожники» проиграли всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Локомотив» проиграл два из пяти последних матчей «Уралу» лишь при одной победе

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Локомотив» больше мотивирован на победу и поэтому наверняка большими силами будет идти вперед. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.