«Локомотив» — «Урал». Прогноз на матч Кубка России (25.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Урала» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.
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2 : 1
завершен
сегодня, 18:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Локомотив» провел тяжелый матч в первом туре РПЛ и смог сохранить на своем поле ничейный результат, хотя болельщики наверняка рассчитывали на победу. Тем не менее, в кубке страны у «железнодорожников» есть шанс хорошо стартовать в случае победы над «Уралом», который возможно даст отдых некоторым футболистам, ставя в приоритет чемпионат. В прошлой игре РПЛ «Локомотив» поделил очки с «Рубином» (2:2), а в товарищеской игре разгромил «Квант» (7:0).
«Урал» в первом туре РПЛ в очередной раз показал, что на своем поле команда может бороться с любым соперником и обыграл ЦСКА (2:1). Теперь клуб из Екатеринбурга поедет в Москву на встречу с «Локомотивом» и возможно сможет побороться за очки в кубке России, но поражение не станет трагедией. Два последних товарищеских матча «Урала» завершились ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) и победой над «Нефтчи» (3:0).
Информация для ставок
- «Урал» не знает поражений на протяжении последних пяти встреч во всех турнирах
- «Железнодорожники» проиграли всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Локомотив» проиграл два из пяти последних матчей «Уралу» лишь при одной победе
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Локомотив» больше мотивирован на победу и поэтому наверняка большими силами будет идти вперед. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.