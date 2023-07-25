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«Локомотив» — «Урал». Прогноз на матч Кубка России (25.07.2023)

сегодня, 10:09
Локомотив (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Урала» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.183.573.28
Pari 1.83 3.85 4.40

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Локомотив» провел тяжелый матч в первом туре РПЛ и смог сохранить на своем поле ничейный результат, хотя болельщики наверняка рассчитывали на победу. Тем не менее, в кубке страны у «железнодорожников» есть шанс хорошо стартовать в случае победы над «Уралом», который возможно даст отдых некоторым футболистам, ставя в приоритет чемпионат. В прошлой игре РПЛ «Локомотив» поделил очки с «Рубином» (2:2), а в товарищеской игре разгромил «Квант» (7:0).

«Урал» в первом туре РПЛ в очередной раз показал, что на своем поле команда может бороться с любым соперником и обыграл ЦСКА (2:1). Теперь клуб из Екатеринбурга поедет в Москву на встречу с «Локомотивом» и возможно сможет побороться за очки в кубке России, но поражение не станет трагедией. Два последних товарищеских матча «Урала» завершились ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) и победой над «Нефтчи» (3:0).

Информация для ставок

  • «Урал» не знает поражений на протяжении последних пяти встреч во всех турнирах
  • «Железнодорожники» проиграли всего один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Локомотив» проиграл два из пяти последних матчей «Уралу» лишь при одной победе
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Локомотив» больше мотивирован на победу и поэтому наверняка большими силами будет идти вперед. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.79 1.62 2.32
Pari 2.15 1.72
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:43
Поставлю на то что обе команды забьют,думаю зайдёт!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:59
В феврале этого года Локо выиграл у Урала дома 2-1 и голы забивались в обоих таймах, а в прошлом году железнодорожники проиграли на своем поле уральцам 2-4 и также голы распределились по обоим таймам. Сейчас у Локо в защите не выглядит сыгранной связка центрфорвардов Морозов - Фассон и бразилец пока допускает слишком много ошибок. У Урала проблемы в середине поля. Но у каждого клуба неплохо смотрится нападение и екатеринбуржцы, в розыгрыше Кубка прошлого сезона дошедшие до полуфинала, сейчас не станут выстраивать автобус. Эта игра пойдет активно и на встречных курсах. Локомотиву надо исправляться после потери очков с Рубином, а Урал при Гончаренко на выезде против любого соперника играет в активный прессинг и не отсиживается возле своей штрафной.
Гость
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