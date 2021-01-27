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«Лорьян» — «Дижон»: прогноз на матч Лиги 1 (27.01.2021)

27 января 2021, 09:32

В 20-м туре чемпионата Франции «Лорьян» на своем поле сыграет с «Дижоном».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.413.383.21
Fonbet Live! 8.00 1.17 13.00
Мелбет 2.20 3.47 3.47
Лига ставок 2.22 3.35 3.35

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.2. В случае победы «Дижона» выигрышный коэффициент составит 3.45. Поставить на ничейный результат можно за 3.5.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает за 2.08. Однако букмекеры больше верят в низовой матч – ТМ 2.5 стоит всего 1.8. На вариант «обе забьют» букмекеры предлагают 1.84.

Форма команд

«Лорьян» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Два последних матча команда проиграла «Монако» (2:5) и «Бордо» (1:2). Чтобы исправить ситуацию, необходимо выигрывать предстоящий поединок и настраиваться на упорную борьбу в дальнейшем.

«Дижон» также недалеко ушел от главных неудачников нынешнего сезона. Команда расположилась на 18-м месте и опережает «Лорьян» всего на 3 пункта. Последними результатами команды стали ничьи со «Страсбуром» (1:1) и «Марселем» (0:0).

Информация для ставок

• Последние три матча «Дижона» заканчивались с исходом ТМ 2.5
• «Лорьян» не может победить пять матчей подряд
• «Лорьян» из последних шести домашних матчей смог одержать победу лишь в одном
• Четыре из пяти последних встреч «Лорьяна» оканчивались с исходом ТБ 2.5

Прогноз

Во встрече аутсайдеров Лиги 1 мы отдаем небольшое предпочтение «Дижону». Поставить на победу «Дижона» можно в букмекерской конторе «Мелбет» за 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.413.383.21
Fonbet Live! 8.00 1.17 13.00
Мелбет 2.20 3.47 3.47
Лига ставок 2.22 3.35 3.35
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
27 января в 12:08
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Дижон»
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