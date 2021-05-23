«Луго» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (24.05.2021)

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сегодня, 15:23

24 мая 2021 года «Луго» примет «Картахену» в очередном туре испанской Сегунды. В нынешнем сезоне оба клуба не показывают хорошей игры, но их очная встреча будет интересна всем болельщикам испанского футбола, так как Сегунда доигрывает свои матчи в этом сезоне и каждый поединок на вес золота. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Луго». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.80 и на победу «Картахены» по коэффициенту 5.50.

Форма команд

«Луго» набрал 41 балл и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба девять побед, 14 ничьих и 17 поражений. Команда забила 35 голов и пропустила 52 мяча. В последних поединках у клуба всё очень плохо, «Луго» рискует вылететь в Терсеру, сейчас от этой команды мало что зависит. «Луго», если потеряет очки в грядущем поединке, совершенно точно отправится покорять просторы третьего по силе дивизиона Испании.

«Картахена» набрала 48 пунктов. Клуб расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 12 побед, столько же ничьих и 16 поражений. Команда забила 42 гола и пропустила 49 мячей. В последних поединках у «Картахены» ситуация намного лучше, чем у соперника. Клуб регулярно набирает очки и часто побеждает. «Картахена» уже спасла себя от вылета в Терсеру.

Информация для ставок

«Картахена» выиграла четыре матча из последних пяти

«Луго» выиграл один матч из последних пяти

«Картахена» забила восемь мячей в пяти последних поединках

Прогноз

В этом матче стоит поставить на обе команды забьют по коэффициенту 2.17. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.15. Стоит ожидать от этого матча обилия забитых мячей.