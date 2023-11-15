Люксембург – Босния и Герцеговина. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (16.11.2023)

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вчера, 21:09

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.4. Поверить в успех Люксембурга можно за 3. Ничейный результат котируется цифрой 3.5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.75. Сделать ставку на обе забьют можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Сборная Люксембурга показывала хорошие результаты на протяжении всей квалификации, однако шансов выйти из группы у коллектива очень мало. Команда набрала 11 очков и отстает от Словакии на пять пунктов. Чтобы рассчитывать на второе место, Люксембургу необходимо обыгрывать двух оставшихся соперников и рассчитывать на осечки конкурента. Два последних матча команда проиграла Словакии (0:1) и свела к ничей с Исландией (1:1).

Босния и Герцеговина уже не имеет даже теоретических шансов выйти на второе место, поэтому доигрывает матчи без особого энтузиазма. В активе команды девять очков, и она отстает от Исландии и Люксембурга на один и два пункта соответственно. В случае победы сборная Боснии и Герцеговины может выйти на вторую позицию. В прошлом туре отбора коллектив разгромно проиграл на своем поле Португалии (0:5).

Информация для ставок

Люксембург выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Босния и Герцеговина проиграла четыре из пяти последних выездных поединков

Сборная Люксембурга уступила Боснии и Герцеговине в четырех из пяти встречах

Пять последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды будут стараться играть на победу, но предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.