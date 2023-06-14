Люксембург – Лихтенштейн. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (17.06.2023)

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вчера, 21:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче является Люксембург. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.1. Победа сборной Лихтенштейна оценивается за 24, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.7. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.75.

Форма команд

Сборная Люксембурга в последние годы немного окрепла, но стабильные результаты все еще не способна показывать. После двух стартовых туров команда имеет одно очко в активе и после домашнего матча с Лихтенштейном, в котором она обязана побеждать, команду ждут более серьезные соперника. Два последних поединка Люксембурга завершились ничьей со Словакией (0:0) и поражением от Португалии (0:6).

Сборная Лихтенштейна считается на данный момент одной из самых слабых команд Европы и уже доказала это в первых двух матчах отбора, уступив с общим счетом (0:11). Даже в матче с Люксембургом на гостей букмекеры дают невероятный коэффициент, который вряд ли сыграет, учитывая нынешнюю форму сборных. Два последних поединка Лихтенштейн проиграл Исландии (0:7) и Португалии (0:4).

Информация для ставок

Сборная Лихтенштейна не может забить в последних шести поединках

Люксембург одержал лишь две победы в десяти последних поединках

Лихтенштейн выиграл три последних матча у сборной Люксембурга

Прогноз

Несмотря на плохую статистику личных встреч для Люксембурга, коллектив выглядит гораздо сильнее и стабильнее на данный момент, насколько это можно оценить. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.