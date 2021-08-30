«Мафра» — «Вилафранкенсе». Прогноз на матч португальской Сегунды (30.08.2021)

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сегодня, 15:43

В очередном туре второй лиги Португалии «Мафра» на домашнем стадионе сыграет против «Вилафранкенсе». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 30 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом предстоящей игры букмекеры считают домашнюю команду. Поставить на победу «Мафры» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.74, ничья идет по коэффициенту 3.64, а победа «Вилафранкенсе» доступна по котировке 4.48.

Форма команд

По итогам трех стартовых туров второй португальской лиги «Мафра» набрала шесть очков. Эти результаты дают команде возможность базироваться на восьмом месте в турнирной таблице. «Мафра» одержала победы в противостояниях с «Эштрелой» (2:0) и «Академико» (3:1), а также уступила с минимальным счетом на своем поле «Фейренси» (0:1).

«Вилафранкенсе» примеряет на себе статус главного аутсайдера чемпионата на данный момент. Единственный балл в лиге команда оформила в прошлом туре, сыграв вничью на своем поле с «Ковильей» (1:1). До этого футболисты «Вилафранкенсе» без забитых голов проиграли «Пенафиелу» (0:1) и «Насьоналю» (0:4).

Информация для ставок

«Вилафранкенсе» проиграл 4 из 6 прошлых гостевых матчей в чемпионате

Ставка ТБ (2,5) прошла в 4 из 6 предыдущих встреч соперников

(2,5) прошла в 4 из 6 предыдущих встреч соперников «Мафра» не проигрывала в 4 из 5 домашних противостояний с соперником

Прогноз

При выборе ставки на предстоящую игру предлагаем отталкиваться от актуальной формы команд, которая явно свидетельствует в пользу хозяев поля. Играем победу «Мафры» по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в испанской Сегунде.