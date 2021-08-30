«Мафра» — «Вилафранкенсе». Прогноз на матч португальской Сегунды (30.08.2021)

В очередном туре второй лиги Португалии «Мафра» на домашнем стадионе сыграет против «Вилафранкенсе». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 30 августа 2021 года.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом предстоящей игры букмекеры считают домашнюю команду. Поставить на победу «Мафры» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.74, ничья идет по коэффициенту 3.64, а победа «Вилафранкенсе» доступна по котировке 4.48.
Форма команд
По итогам трех стартовых туров второй португальской лиги «Мафра» набрала шесть очков. Эти результаты дают команде возможность базироваться на восьмом месте в турнирной таблице. «Мафра» одержала победы в противостояниях с «Эштрелой» (2:0) и «Академико» (3:1), а также уступила с минимальным счетом на своем поле «Фейренси» (0:1).
«Вилафранкенсе» примеряет на себе статус главного аутсайдера чемпионата на данный момент. Единственный балл в лиге команда оформила в прошлом туре, сыграв вничью на своем поле с «Ковильей» (1:1). До этого футболисты «Вилафранкенсе» без забитых голов проиграли «Пенафиелу» (0:1) и «Насьоналю» (0:4).
Информация для ставок
- «Вилафранкенсе» проиграл 4 из 6 прошлых гостевых матчей в чемпионате
- Ставка ТБ(2,5) прошла в 4 из 6 предыдущих встреч соперников
- «Мафра» не проигрывала в 4 из 5 домашних противостояний с соперником
Прогноз
При выборе ставки на предстоящую игру предлагаем отталкиваться от актуальной формы команд, которая явно свидетельствует в пользу хозяев поля. Играем победу «Мафры» по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Фонбет.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в испанской Сегунде.