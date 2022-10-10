«Маккаби» Хайфа — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.10.2022)

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вчера, 09:13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.77. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа израильского клуба принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.98. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Маккаби» Хайфа неплохо выглядел во всех трех матчах, но очков заработать не смог ввиду более сильных соперников. Команда вероятнее всего займет последнее место в группе, однако порадует болельщиков достойным футболом и по возможности забитыми мячами. В прошлой игре «Маккаби» Хайфа проиграл на выезде «Маккаби» Бней-Рейне (0:1), а в Лиге Чемпионов уступил «Ювентусу» (1:3).

«Ювентус» выиграл в прошлом туре, тем самым оставляя себе шансы побороться за выход в плей-офф Лиги Чемпионов, однако для этого обязательно нужно выигрывать и в Израиле. В чемпионате Италии у «старой синьоры» также есть проблемы, что подтверждает текущее восьмое место с 13 баллами. В матче Серии А «Ювентус» проиграл на выезде «Милану» (0:2), а в Лиге Чемпионов переиграл «Маккаби» Хайфа (3:1).

Информация для ставок

«Маккаби» Хайфа проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» выиграл все три поединка у израильского клуба в за последнее время

«Ювентус» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Маккаби» Хайфа забивает на своем поле более чем в 25 матчах подряд во всех турнирах

Прогноз

Матч для итальянского клуба определенно будет непростым и вряд ли он сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.