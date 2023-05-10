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«Мальорка» – «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.05.2023)

вчера, 12:17
Кадис

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Кадиса», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.113.064.37
Pari 2.05 3.00 4.30

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 1.5 и ТМ 1.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.5.

Форма команд

«Мальорка» не может выиграть уже несколько матчей подряд в Ла Лиге, но находится на довольно безопасном расстоянии от зоны вылета. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 12 место и имеет в своем активе 41 балл. В случае домашней победы в нынешней встрече, клуб еще больше укрепит свою позицию. В прошлой игре «Мальорка» проиграла на выезде «Жироне» (1:2), а ранее разошлась миром с «Атлетиком» Бильбао (1:1).

«Кадис» набрал лишь четыре балла в пяти последних турах Ла Лиги и только начинает борьбу за выживание. Команда очень не хочет в Сегунду и на данный момент набрала 35 баллов, что всего на один пункт больше, чем у нескольких прямых конкурентов. В предстоящем матче любые набранные очки станут для гостей хорошим результатом. Два последних матча «Кадиса» завершились поражением на выезде от «Атлетико» (1:5) и победой с «Валенсией» (2:1).

Информация для ставок

  • «Мальорка» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей «Кадиса» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Осасуна» проиграла два из пяти последних матчей «Мальорке»

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда непредсказуемы, поэтому определять победителя очень рискованно. Предлагаем воспользоваться хорошим коэффициентом 1.6 и сделать ставку на тотал больше 1.5 мяча в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.81 2.10 1.47 2.85 1.19 4.99
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:32
Мне кажется букмекеры сильно недооценивают гостей, давая на их гол столь высокий коэффициент. Мотивация Кадиса забивать и побеждать намного сильнее, чем у хозяев, которых от зоны вылета пока отделяет приличное расстояние. Лично у меня было два варианта для ставки: Х2 или гол гостей, коэффициенты примерно одинаковы. И всё-таки Мальорка дома терять очки тоже вряд ли намеряна, поэтому остановлю свой выбор на точном ударе Кадиса. Хотя бы одном. "Жёлтая подлодка" поражает ворота данного соперника уже на протяжении четырёх очных поединков кряду. В первом круге Кадис взял верх над Мальоркой 2-0, в последней личной встрече на поле оппонента уступил 1-2, до этого команды расписали две ничьи с одинаковым счётом 1-1.
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