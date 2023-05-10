«Мальорка» – «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.05.2023)

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вчера, 12:17

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Кадиса», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 1.5 и ТМ 1.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.5.

Форма команд

«Мальорка» не может выиграть уже несколько матчей подряд в Ла Лиге, но находится на довольно безопасном расстоянии от зоны вылета. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 12 место и имеет в своем активе 41 балл. В случае домашней победы в нынешней встрече, клуб еще больше укрепит свою позицию. В прошлой игре «Мальорка» проиграла на выезде «Жироне» (1:2), а ранее разошлась миром с «Атлетиком» Бильбао (1:1).

«Кадис» набрал лишь четыре балла в пяти последних турах Ла Лиги и только начинает борьбу за выживание. Команда очень не хочет в Сегунду и на данный момент набрала 35 баллов, что всего на один пункт больше, чем у нескольких прямых конкурентов. В предстоящем матче любые набранные очки станут для гостей хорошим результатом. Два последних матча «Кадиса» завершились поражением на выезде от «Атлетико» (1:5) и победой с «Валенсией» (2:1).

Информация для ставок

«Мальорка» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Кадиса» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

«Осасуна» проиграла два из пяти последних матчей «Мальорке»

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда непредсказуемы, поэтому определять победителя очень рискованно. Предлагаем воспользоваться хорошим коэффициентом 1.6 и сделать ставку на тотал больше 1.5 мяча в букмекерской конторе Лига Ставок.